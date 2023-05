Gran Turismo bude film o hráči, ze kterého se stal skutečný závodník. První trailer vypadá překvapivě slibně

Film podle slavných počítačových/konzolových her dopadají většinou neslavně. Například Need for Speed (2014) byl podprůměrný ve všech ohledech. Nyní zde máme první trailer na film Gran Turismo, který si na nic nehraje a poměrně jasně dává najevo, že jde vlastně o reklamu na stejnojmenný titul z PS5.

Děj filmu? Dospívajícího hráč Gran Turismo díky svým herní dovednostem vyhraje soutěži, aby se nakonec stal skutečným profesionálním závodníkem. Přičtěte k tomu oblíbené lákadlo „natočeno dle skutečné události“ a máte prakticky perfektní reklamu, která praví – tohle může potkat i vás. Podobné schéma je známo desetiletí, nesmí chybět „Rocky“ tréning fyzické přípravy, kdy si bojovník sáhne na dno, zkrátka oblíbená cesta hrdiny.

Gran Turismo má být volným přepisem osudu Janna Mardenborougha. Ten v roce 2011, když mu bylo 19 let, porazil dalších 90 000 hráčů a vyhrál GT Academy, a dále pokračoval v působivé kariéře v motorsportu. Mimo jiné závodil s Nissanem GT-R LM Nismo v závodu Le Mans v roce 2015.

Film režíruje známý a zkušený Neill Blomkamp, ze známých hereckých hvězd v něm uvidíme Davida Harboura a Orlando Blooma, za zmínku určitě stojí, že za scénářem stojí zkušený Jason Hall, který byl nominovaný na Oscara za film Americký sniper.

Gran Turismo půjde do kin v druhé polovině prázdnin – 10.8.2023.