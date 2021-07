Gravastar Venus a Mars – průměrný přednes ve velmi netradičním balení

Plusy originální design

zvuk (Venus)

výdrž Minusy zvuk (Mars)

hmotnost

cena 7 /10 Hodnocení

Značka Gravastar je na českém trhu poměrně neznámá. Dvojice reproduktorů, které se aktuálně prodávají však zaujme hned na první pohled. Design je totiž velmi netradiční a oba dva jsou vyvedeny v technicistním designu, který evokuje nejrůznější roboty ve sci-fi či cyberpunk filmech.

Vedle designu jsou tomuto záměru podřízeny také informační zvuky – v tomto případě nečekejte klasické pípnutí nebo nevtíravou melodii, těšit se můžete na zvuk podobný hydraulickému lisu či elektricky posouvaným dveřím, které doplňuje neutrální mužský hlas. Vše ještě korunuje modré podsvícení, které slouží jak informativní a je možné jej vypnout pouze u většího modelu Mars.

Konstrukce a ovládání

Základem konstrukce obou reproduktorů je zinko-hliníková slitina, z níž je odlita dutá koule, následně osazená měniči, elektronikou a ovládacími prvky. Menší model Venus je opravdu kompaktní (v nejširším místě měří 81 mm) a díky použitému materiálu vás zarazí poměrně vysoká hmotnost, která na druhou stranu přidává na stabilitě zejména při vyšší hlasitosti

Venus má tři nožky s gumovým podkladem, které se tváří na pohled jako kolečka, v horní části je pak kovové poutko, za které je možné reproduktor zavěsit.

Gravastar Mars je násobně větším kouskem, který má výklopné tři nožky s integrovaným podsvícením – díky jejich vyklápění je možné reproduktor nasměrovat i mírně nahoru pro lepší poslech. Mars má také více podsvícených míst na samotném těle a také podsvícenou lištu pro nastavení hlasitosti.

Osazení je u obou kousků podobné – v přední části je aktivní středobasový měnič, který doplňuje pasivní zářič na zadní straně. Přední měniče jsou kryté ochranou mřížkou (Mars) nebo plochým kusem perforovaného kovu (Venus).

Ovládání je ve své podstatě jednoduché, horší je to ale s jeho ergonomií – popisky tlačítek jsou nepříliš výrazné, aby nerušily celkový design. V případě velkého Marsu jsou veškeré ovládací prvky na zadní straně koule, takže se je budete muset naučit zpaměti anebo si reproduktor vždy otočit.

Gravastar Venus

Cena: od 2 490 Kč

výkon: 1× 10 W

konektivita: Bluetooth 5.0

podporované kodeky: SBC, AAC

konektory: USB-C pro napájení

výdrž baterie: až 10 hodin přehrávání při 65% hlasitosti, nabíjení cca 2 h

rozměry: 81 × 71 × 61 mm

hmotnost: 454 g

Napájení je v obou případech možné prostřednictvím USB-C konektoru (v balení najdete opletený kabel), případně je v rámci volitelného příslušenství k dispozici nabíjecí kolébka. Konektor je umístěn na spodní straně reproduktoru, kde najdete u modelu Mars také zásuvku pro 3,5mm jack externího zdroje (kabel je také součástí balení.

Funkce a osazení

Z pohledu funkčnosti zde nečekejte nic světoborného. K dispozici je klasické ovládání – hlasitost, pozastavení/přehrávání, zapnutí/vypnutí, párování a u Marsu ještě výběr zdroje zvuku, který je vlastně automatický – po připojení jacku se odpojí BT přenos.

Nenajdeme zde bohužel mikrofon, takže o možnost hadsfree budete ochuzeni, z rozšiřujících funkcí je k dispozici párování dvou stejných kusů v režimu TWS. A samozřejmě ještě třeba zmínit barevné podsvícení, které naštěstí funguje i jako indikátor stavu BT nebo nabíjení.

Výdrž je u obou modelů rozdílná – Venus udává 10 hodin, Mars pak 20 hodin – v praxi není problém této výdrže dosáhnout, velmi však bude záležet na míře hlasitosti a tím i spotřebě, výrobce uvádí výdrž při 65% hlasitosti. Nabíjení do plné kapacity je do 2 hodin. Za zmínku také stojí voděodolné provedení u Venus.

Gravastar Mars

Cena: od 5 490 Kč

výkon: 1× 20 W

konektivita: Bluetooth 5.0

podporované kodeky: SBC, AAC

konektory: USB-C pro napájení, zásuvka 3,5 mm

výdrž baterie: až 20 hodin přehrávání při 65% hlasitosti, nabíjení cca 2 h

rozměry: 200 × 190 × 180 mm

hmotnost: 1,6 kg

Každý z modelů je osazen jedním měničem, v případě Venus je to 1,75" širokopásmový měnič, který pohání 10W zesilovač. U většího Marsu najdeme měnič větší, jeho velikost výrobce neuvádí, s největší pravděpodobností se bude jednat o 2,5" průměr. Z pohledu konektivity zde najdeme Bluetooth 5.0, podporu kodeku SBC a AAC.

Hudební projev

Hned z kraje je třeba podotknout, že cena reproduktorů je mírně vyšší, ve srovnání s konkurencí. Přeci jen se zde platí za jistou designovou výjimečnost. Ovšem jak je to se zvukem, vyplatí se za ty peníze?

Ano i ne, záleží totiž, který reproduktor zvolíme a paradoxně zde platí to, že menší model Venus hraje lépe než větší Mars, a to na první poslech. Nutno také počítat s tím, že oba modely jsou mono, takže můžete zapomenout na jakékoli podání prostoru – ovšem to je běžným standardem u takovýchto modelů.

Ačkoli je Venus skutečně malým modelem, jeho hudební projev je velmi dobrý a snese bez problémů srovnání se známější konkurencí v podobě Sony nebo JBL – shodou okolností jsme měl možnost poslechnout si nový JBL Clip 4 společně s Gravastar Venus a oba dva reproduktory toho nabídnou vzhledem ke své velikosti opravdu dost.

Basy jsou u Venus (vzhledem k velikosti) překvapivě hutné a podpořit je můžete také vhodným umístěním reproduktoru. Středy i výšky jsou nadávkované citlivě a za zmínku stojí i stabilní přednes při plné hlasitosti, kdy dochází k mírnému zkreslení pouze u výšek. U větších hudebních těles je třeba počítat se sléváním zvuku při vyšší hlasitosti.

U modelu Mars jsem čekal ještě lepší přednes, zejména díky většímu objemu, který by měl dodat na celkové hutnosti a zábavě při hudební reprodukci. Bohužel tomu tak ale není. Basy jsou zde vcelku nevýrazné a mají minimální razanci a náboj i při vyšších hlasitostech. Výrazně vytažené je zde střední pásmo, které dodává zvuku jakýsi plechový nádech, výšky jsou umírněné, při vyšší hlasitosti však již zkreslené.

Verdikt

Nebudu zastírat, že v cenové hladině reproduktorů Gravastar Venus a Mars pořídíte celou řadu reproduktorů s lepším zvukem i výdrží. Na druhou stranu většina z nich přichází s jistým generickým designem a uspořádáním reproduktorů a ovládacích prvků a opravdu originální designové kousky s dobrým přednesem jsou mnohdy ještě dražší.

Pokud nejste náročným posluchačem a chcete mít k dispozici originální sci-fi cyberpunkový kousek, pak může být Gravastar dobrou volbou, zejména v případě malého modelu Venus, který hraje na své možnosti velmi dobře, u velkého Marsu bych již byl opatrnější a bez předchozího poslechu jej nepořizoval.