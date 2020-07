Greenland: Poslední úkryt – jak přežít ničivou katastrofu ukazuje v traileru Gerard Butler

V posledních letech Gerard Butler (300: Bitva u Thermopyl) pořád někoho zachraňuje. Už několikrát to byl americký prezident (Pád Bílého domu, Pád Londýna, Pád anděla), předloni zachraňoval celou planetu (Gerostorm: Globální nebezpečí). Nyní bude zachraňovat rodinu.

Vesmírné těleso letící kolem země se rozpadne na kusy a ty míří na planetu Zemi. Přes počáteční poměrně optimistické vyhlídky se ukazuje, že kusy padající na zem jsou veliké, a to tak, že lidem hrozí vyhynutí. Dění budeme sledovat spolu s rodinou Johna Garrityho, v podání Gerarda Butlera. Ten se snaží svou rodinu dostat do bezpečí, což samozřejmě nebude vůbec jednoduché (o čem by pak film byl, že ano). Jeho manželku si zahraje krásná Morena Baccarin (Serenity, Deadpool).

O režii filmu se postaral Ric Roman Waugh, který se podílel i na scénáři. S Butlerem se potkal už při natáčení filmu Pád anděla, natočil ještě slušného Anděla, či Práskače s Dwaynem Johsonem. V posledních letech hraje Gerard Butler ve filmech s kolísavou kvalitou (velmi dobrá byla Dokonalá loupež), tak snad tento film nebude taková katastrofa, jako Gerostorm. Premiéra v kinech je, letos na podzim, přesněji 11.10.2020.