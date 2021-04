22 nejlepších filmů a seriálů o hackování a hackerech

Vybrali jsme filmy a seriály, kde hraje hlavní roli hackování počítačů, narušení bezpečí a ohrožení soukromí. Někde se u filmové představy hackování možná zasmějete, jinde ale uvidíte reálné postupy.

22. Hacker Talentovaný hacker Nick Hathaway chce po svém propuštění z věznice konečně žít klidný život. Část jeho starého kódu se ale objeví v malwaru použitém při teroristickém útoku na jadernou elektrárnu v Číně. Americká vláda chce, aby Nick dopadl počítačového teroristu, a zdá se, že mu nedává na výběr. Hodnocení IMDb: 54 % Žánr: Thrillery

Původní název: Blackhat

Režie: Michael Mann

Hrají: Chris Hemsworth, Viola Davis, Tang Wei, Andy On, John Ortiz, Leehom Wang, Manny Montana

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 133 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

21. Síť Angela Bennettová je půvabná mladá žena. V Los Angeles ji však ani po několika letech vůbec nikdo nezná, veškerý čas totiž tráví před obrazovkou počítače. Jeho prostřednictvím si objednává pizzu, v počítačové síti si našla zábavu i přátele (uvědomme si, že jde o film z roku 1995, kdy byl internet stále v plenkách). Výlet do Mexika a plážová romance se sympatickým Jackem Devlinem se rychle změní v noční můru. Angela se ocitne ve světě, kde není naprosto nic jisté a počítače tady nejsou jen od toho, aby lidem ulehčovaly život. Mohou sloužit také rafinovaným zločincům, kteří hodlají ovládnout svět velkého byznysu. Anebo jí odcizit identitu. Hodnocení IMDb: 58 % Žánr: Thrillery

Původní název: The Net

Režie: Irwin Winkler

Hrají: Sandra Bullock, Jeremy Northam, Dennis Miller, Wendy Gazelle, Ken Howard, Diane Baker, Ray McKinnon

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky)

20. Operace: Hacker Špion Gabriel Shear má mírně svéráznou představu o budoucnosti. Jeho plán pro boj s terorismem zahrnuje trochu korupce a ilegální vládní fondy s bilióny dolarů. Jenže k tomu potřebuje vyhlášeného hackera Stanleyho Jobsona. Protože měl již v minulosti opletačky se zákonem a jeho jediná dcera Holly byla soudem přiřknuta jeho bývalé ženě, žije mimo společnost a poslední, co by ho napadlo, je znovu se nabourávat do nějakých systémů. Ale přece se najde někdo, kdo jeho názor změní. Možnost znovu žít s Holly je zatraceně dobrá motivace. Hodnocení IMDb: 65 % Žánr: Thrillery

Původní název: Swordfish

Režie: Dominic Sena

Hrají: John Travolta, Hugh Jackman, Halle Berry, Don Cheadle, Sam Shepard, Vinnie Jones, Drea de Matteo

Původ a premiéra: USA, 2001

Délka: 99 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing), iTunes (bez dabingu a titulků)

19. I.T. Mike Regan je úspěšný muž, šéf IT firmy, kterému nic nechybí. Má nádhernou manželku, okouzlující dceru a moderní, inteligentní dům. Právě kvůli němu se ale ocitne ve hře kočky s myší a dlouho se zdá, že není na té silnější straně. IT konzultant Ed, kterého Mike najal, aby vylepšil zabezpečení domu, totiž začne využívat své schopnosti k pronásledování Mikeovy dcery. Začne ohrožovat jeho rodinu, podnikání i život. Hodnocení IMDb: 54 % Žánr: Thrillery

Režie: John Moore

Hrají: Pierce Brosnan, Stefanie Scott, James Frecheville, Michael Nyqvist, Anna Friel, Jason Barry

Původ a premiéra: USA, 2016

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (titulky), Kuki (dabing), My Prime (dabing), Starmax (dabing a titulky)

18. Firewall Odborník na počítačovou bezpečnost Jack Stanfield má chránit banku před útoky. Speciální programy, přístupové kódy a firewally tvoří hráz proti čím dál sofistikovanějším hackerům. Jackův systém má však slabé místo, se kterým nepočítal. Je jím on sám. Bill Cox sledoval Paula a jeho rodinu celý rok, ví o nich takřka všechno a nyní je připraven vyzvednout si obsah cizích kont. Jeho komplicové drží Jackův dům pod kontrolou, vyděšená manželka a děti jsou jejich rukojmí a Jack je donucen z účtů banky ukrást 100 miliónů dolarů jako výkupné. Ocitá se v situaci, kdy musí obelstít vlastní systém, převést částku na Coxův účet a ještě vymazat všechny důkazy a stopy.. Hodnocení IMDb: 58 % Žánr: Thrillery

Režie: Richard Loncraine

Hrají: Harrison Ford, Paul Bettany, Virginia Madsen, Carly Schroeder, Jimmy Bennett, Mary Lynn Rajskub, Gail Ann Lewis

Původ a premiéra: USA, 2006

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing), iTunes (dabing a titulky)

17. Nebezpečný kód Kevin Mitnick je patrně nejznámnější světový hacker. Roky se dokázal vyhýbat federálním agentům, při tom se důvtipně dostával do různých systémů a získával tak přístup k citlivým a cenným informacím. Když se ale pokusí prolomit systém odborníka na počítačové zločiny, zjistí, že našel soupeře, který se mu vyrovná. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Thrillery

Původní název: Takedown

Režie: Joe Chappelle

Hrají: Skeet Ulrich, Angela Featherstone, Christopher McDonald, Tom Berenger, Amanda Peet, Ethan Suplee, Master P

Původ a premiéra: USA, 2000

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Filmbox+ (dabing a titulky)

16. The Circle V hi-tech společnosti The Circle neexistuje problém, který by nebylo možné vyřešit. Její technologie mají moc doslova změnit svět. Šéf a zakladatel společnosti je vizionář, který v Circle vybudoval ráj na Zemi. Jeho receptem na pokrok a na šťastné a spokojené lidstvo je ale svět bez tajemství, naprostá otevřenost a transparentnost všech lidí. Sdílení a sledování. Do svého vysněného zaměstnání sem nastupuje mladá a ambiciózní dívka Mae. Ohromena ideály se na návrh šéfa Circle zapojí do experimentu, který by štěstí a pokrok mohl rozšířit do celého světa. Současně s tím potká neznámého muže a otevřou se jí hrozivá tajemství. Hodnocení IMDb: 53 % Žánr: Thrillery

Režie: James Ponsoldt

Hrají: Emma Watson, Tom Hanks, Karen Gillan, John Boyega, Ellar Coltrane, Patton Oswalt, Bill Paxton

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Starmax (dabing), Voyo (dabing a titulky)

15. Tron Flynn je počítačový expert, který se živí tvorbou her. Soustavně se ale také nabourává do počítačové sítě firmy Encom a snaží se z ní získat důvěrnou informaci. To se ale nelíbí hlavnímu programu, který se rozhodne přenést Flynna do svého elektronického království plného nástrah. Flynn se ho musí pokusit zneškodnit. Jeho jedinou nadějí je odvážný a věrný program Tron, který jako jediný je schopen mocného nepřítele porazit. Tron byl v době svého vzniku převratný film. Experimentoval s neprobádanou počítačovou animací a nevídanými vizuálními efekty, které okořenily skvělé akční scény. Hodnocení IMDb: 68 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Tron

Režie: Steven Lisberger

Hrají: Jeff Bridges, Bruce Boxleitner, David Warner, Cindy Morgan, Barnard Hughes, Dan Shor, Peter Jurasik

Původ a premiéra: USA, 1982

Délka: 96 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

14. Válečné hry Sedmnáctiletý počítačový nadšenec David se připojí k neznámému programu, který nabízí jeho oblíbené válečné hry. Když začne hrát hru Globální termonukleární válka, zjistí, že jde o skutečný vojenský program a stroj se opravdu chystá k válečnému střetnutí. David se s pomocí své kamarádky Jennifer a profesora Falkena, který program vyvinul, snaží zabránit odpálení jaderných raket. Vysvětlit počítači, že šlo jen o hru, se ovšem jeví takřka beznadějné. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Thrillery

Původní název: WarGames

Režie: John Badham

Hrají: Matthew Broderick, Dabney Coleman, Ally Sheedy, John Wood, Barry Corbin, Juanin Clay, Kent Williams

Původ a premiéra: USA, 1983

Délka: 114 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (bez dabingu a titulků)

13. Rozhovor Harry Caul je bezpečnostní expert. Jeho každodenní práce, odposlech, se však změní v noční můru, když ho nahrávání mladého páru zavede do labyrintu tajemství a vražd. Skvostné drama Francise Forda Coppoly zkoumá morální hodnoty soukromí a patří mezi klasiky špiónského žánru. Hodnocení IMDb: 79 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: The Conversation

Režie: Francis Ford Coppola

Hrají: Gene Hackman, John Cazale, Harrison Ford, Teri Garr, Allen Garfield, Elizabeth MacRae, Robert Duvall

Původ a premiéra: USA, 1974

Délka: 113 minut Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky)

12. Snowden Film byl natočený podle skutečného příběhu Edwarda Snowdena, zaměstnance CIA, který se rozhodl vynést a zveřejnit tisíce tajných vládních dokumentů. Snowden za sebou nechal pokojný rodinný život a vzornou kariéru v tajných službách a stal se psancem na útěku. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: Oliver Stone

Hrají: Shailene Woodley, Joseph Gordon-Levitt, Scott Eastwood, Nicolas Cage, Timothy Olyphant, Zachary Quinto, Tom Wilkinson

Původ a premiéra: USA, 2016 Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků), Edison (bez dabingu a titulků)

11. Muži, kteří nenavidí ženy Harriet Vanger před čtyřiceti lety zmizela ze setkání konaného na ostrově, který vlastnil a obýval mocný rodinný klan. Přestože tělo nebylo nikdy nalezeno, její strýc je přesvědčen, že šlo o vraždu, jejímž pachatelem byl někdo z rodiny. K vyšetření případu si najme investigativního novináře Mikaela Blomkvista, kterému pomáhá drsná potetovaná počítačová hackerka Lisbeth Salander. Jakmile zasadí Harrietino zmizení do rámce četných podivných vražd, které se staly téměř před čtyřiceti lety, začíná se rozplétat temná a děsivá rodinná historie. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Krimi filmy

Původní název: The Girl with the Dragon Tattoo

Režie: Niels Arden Oplev

Hrají: Michael Nyqvist, Noomi Rapace, Lena Endre, Sven-Bertil Taube, Peter Andersson, Peter Haber, Marika Lagercrantz

Původ a premiéra: Švédsko, 2009

Délka: 152 minut Kde si film můžete pustit: Kuki (dabing), Starmax (dabing), Vodafone TV (dabing a titulky)

10. Mission: Impossible Při akci na americké ambasádě v Praze dojde k masakru elitní špionážní jednotky CIA. Šéf chce odhalit zrádce ve vlastních řadách a podezírá mimořádně schopného agenta Ethana Hunta. Nespravedlivě podezíraný mladík se proto pouští do pátrání na vlastí pěst a na každém kroku mu při tom hrozí smrtelné nebezpečí. Odhalená pravda je šokující pro všechny. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Akční filmy

Režie: Brian De Palma

Hrají: Tom Cruise, Jon Voight, Emmanuelle Béart, Henry Czerny, Ving Rhames, Kristin Scott Thomas, Vanessa Redgrave

Původ a premiéra: USA, 1996

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), HBO (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Amazon Prime (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

9. Nepřítel státu Stačí letmé a nechtěné setkání s bývalým spolužákem Zavitzem a z úspěšného washingtonského právníka Roberta Deana se stává „nepřítel státu“. Rozsudek nad ním vynesl vysoký úředník všemocné NSA, který nechal v zájmu demokracie zavraždit kongresmana. Dean nechápe, proč je z něj najednou štvanec a má v patách hordu skvěle vycvičených agentů. Reynolds se totiž domnívá, že Zavitz stačil krátce před svou násilnou smrtí předat mladému právníkovi videokazetu se záznamem vraždy. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Thrillery

Původní název: Enemy of the State

Režie: Tony Scott

Hrají: Will Smith, Gene Hackman, Jon Voight, Regina King, Gabriel Byrne, Loren Dean, Barry Pepper

Původ a premiéra: USA, 1998

Délka: 132 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

8. Lovci zločinců Bývalý polovojenský agent CIA John Rees je mylně považován za mrtvého. Spojí se se samotářským miliardářem Finchem, aby v utajení a se svým vlastními systémem spravedlnosti bránili zločinům v New Yorku. Rees se svým dokonalým výcvikem a geniální programátor Finche pracují mimo zákon a dostávají zločince za mříže. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Person of Interest

Režie: Jonathan Nolan

Hrají: Jim Caviezel, Michael Emerson, Kevin Chapman, Amy Acker, Sarah Shahi, Enrico Colantoni, John Nolan

Původ a premiéra: USA, 2011

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

7. Slídilové Pětice počítačových expertů vedená Martinem Bishopem vyhledává chyby v bezpečnostních systémech. Za tučnou odměnu je potom pomáhá postiženým firmám odstranit. Slušně rozjetý podnik se však ocitne v úzkých, když je skupina nucena přijmout nelegální zakázku Úřadu pro národní bezpečnost. Bishop nemá na výběr a práci musí vzít, protože agenti úřadu ho mají v hrsti kvůli podvodu, který před lety spáchal. Aby všichni nemuseli za mříže, musí ukrást pro vládní agenty tajemné kódovací zařízení. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Thrillery

Původní název: Sneakers

Režie: Phil Alden Robinson

Hrají: Robert Redford, Sidney Poitier, Dan Aykroyd, David Strathairn, River Phoenix, Timothy Busfield, Mary McDonnell

Původ a premiéra: USA, 1992

Délka: 126 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (dabing)

6. Johnny Mnemonic Kultovní kyberpunkové sci-fi bylo natočené podle povídky Williama Gibsona. Je rok 2021 a celý svět propojují digitální sítě. Polovina lidstva trpí nemocí nervového systému, ale velká farmaceutická firma odmítá poskytnout lék jen tak. Jenže je tady Johny Mnemonic s implantovaným počítačovým čipem, díky kterému dokáže přenést obrovské množství dat a zachránit lidstvo před nadvládou globálních korporací. Hodnocení IMDb: 55 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Robert Longo

Hrají: Keanu Reeves, Dina Meyer, Ice-T, Dolph Lundgren, Henry Rollins, Barbara Sukowa, Arthur Eng

Původ a premiéra: USA, 1995

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: Zrovna není nikde dostupný online

5. Ex Machina Mladý programátor Caleb vyhrál ve firemní soutěži hlavní cenu, týdenní pobyt na horské chatě svého zaměstnavatele, geniálního vědce Nathana. Jenže ani nejbujnější fantazie by ho nedokázala připravit na to, co ho čeká v supermoderní stavbě připomínající protiatomový bunkr. Seznámí se s Avou – dívkou s krásnou tváří, u které ale dráty vedoucí průsvitným tělem prozrazují, že je ve skutečnosti technologickým experimentem. A jeho součástí se právě stal i Caleb. Jeho úkolem je prostá interakce s Avou, kterou Nathan pečlivě pozoruje a testuje možnosti umělé inteligence. Hodnocení IMDb: 77 % Žánr: Sci-fi filmy

Režie: Alex Garland

Hrají: Domhnall Gleeson, Oscar Isaac, Alicia Vikander, Sonoya Mizuno, Corey Johnson, Claire Selby, Symara A. Templeman

Původ a premiéra: Velká Británie, 2015

Délka: 108 minut Kde si film můžete pustit: O2TV (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky) Ex Machina: recenze filmu Ceněný scenárista (Sunshine) Alex Garland režijně debutuje komorní sci-fi o nebezpečných úskalích umělé inteligence i hraní si na Boha.

4. Ghost in the Shell Píše se rok 2029 a kvůli neustále narůstajícím problémům s hackery byl zřízen zvláštní útvar Sekce 9, složený výhradně z kyborgů. Aktuálním hlavním cílem jejich aktivit je hacker známý jako Pán loutek, který patří k nejhledanějším zločincům v zemi. Díky schopnosti nabourat se do mozku jakékoliv osoby a kompletně jí pozměnit vzpomínky je schopným manipulátorem. Jenže jeho inspirativní osobnost se vymkla oficiální kontrole a musí být proto zničena. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Animované seriály

Režie: Mamoru Oshii

Hrají: Atsuko Tanaka, Iemasa Kayumi, Tamio Ôki, Kôichi Yamadera, Kôichi Yamadera, Mimi Woods, Tom Wyner

Původ a premiéra: Japonsko, 1995

Délka: 83 minut Kde si film můžete pustit: iTunes (bez dabingu a titulků)

3. Who Am I – Žádný systém není bezpečný Hacker Benjamin je v reálném životě neviditelný outsider. S ostatními založí hackerskou skupinu Clay, která nepůsobí jen na internetu, svoje akce zaměřuje i na veřejný prostor. Zábava se ale mění ve smrtelně vážnou věc, když se skupina dostává do hledáčku kriminálních služeb i Europolu. Z Benjamina se ze dne na den stává nejhledanější hacker světa. Hodnocení IMDb: 76 % Žánr: Thrillery

Původní název: Who Am I

Režie: Baran bo Odar

Hrají: Tom Schilling, Elyas M’Barek, Wotan Wilke Möhring, Antoine Monot Jr., Hannah Herzsprung, Trine Dyrholm, Stephan Kampwirth

Původ a premiéra: Německo, 2014

Délka: 105 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků)

2. Matrix Thomas Anderson je mladý muž, který se snaží přežít v každodenním shonu moderního velkoměsta. Má všechny předpoklady, aby se mu to povedlo: dobré přátele, milující rodinu a perspektivní práci v multinárodní počítačové společnosti. Jednou se mu ale zdá sen, že byl proti své vůli vložen v podobě dat do počítače a všechno to, co až dosud považoval za svůj život, je jen počítačová simulace. Začíná pochybovat o každodenní skutečnosti. Byl skutečně vhozen do stroje? Kdo je za to zodpovědný? Je tam s ním zavřeno i těch několik stovek lidí, které zná? Nebo jsou to jen projekce, které mají udržet zdání reality? A co se stane, až jeho věznitelé přijdou na to, že zná pravdu? Hodnocení IMDb: 87 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: The Matrix

Režie: Lilly Wachowski

Hrají: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss, Hugo Weaving, Gloria Foster, Joe Pantoliano, Marcus Chong

Původ a premiéra: USA, 1999

Délka: 136 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (bez dabingu a titulků), O2TV (dabing a titulky), Google Play (bez dabingu a titulků), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

1. Mr. Robot Elliot je mladý programátor, který má problém navazovat vztahy s lidmi. Má pocit, že se s okolním světem může bavit pouze hackováním různých systémů. Pracuje u bezpečnostní firmy, kde ale musí skrývat své skutečné umění. Navíc ho osloví tajná hackerská organizace, která chce s jeho pomocí zničit nadvládu jednoho procenta nejmocnějších lidí světa, kteří údajně řídí běh dějin. Mr. Robot je jeden z mála filmů, kde autoři opravdu ctí počítačovou realitu a její prostředky používají ve správném kontextu. Hodnocení IMDb: 86 % Žánr: Krimi seriály

Hrají: Rami Malek, Christian Slater, Portia Doubleday, Carly Chaikin, Michael Cristofer, Grace Gummer, Stephanie Corneliussen

Původ a premiéra: USA, 2015

Délka: 43 minut Americký televizní seriál Mr. Robot rozumí počítačům Kde si film můžete pustit: HBO (dabing a titulky), Amazon Prime (dabing a titulky)