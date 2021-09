Hawkeye: první trailer na seriál od Marvela ukazuje, že máme čekat spíš akční komedii

Disney+ po počátečním posunutí některých seriálů nyní vypouští jeden seriál za druhý. Aktuálně streamingová služba Disney+ postupně uvolňuje jednotlivé díly animovaného seriálu What If... (Co kdyby...), ten se věnuje alternativním realitám, kdy události probíhaly jinak, než známe z filmů. Po skončení What If... je už nachystaný další seriál. Hawkeye.

O čem to bude? Clint Barton/Hawkeye se v New Yorku musí společně s mladou Kate Bishopovou postavit nepřátelům ze své minulosti, aby se včas vrátil ke své rodině na Vánoce. Seriál se bude odehrávat po událostech filmu Avengers: Endgame (2019), ale bude navazovat na události v období dvou let před Endgame, kdy Hawkeye po celém světě zabíjel zločince jako Ronin.

Jeremy Renner si zopakuje svou roli Clinta Bartona, roli Kate Bishopové si zahraje Hailee Steinfeld (Bumblebee, Ladíme). Dále hrají Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James a Alaqua Cox. Seriál se natáčel od prosince 2020 do konce dubna 2021, natáčelo se v New Yorku a v Atlantě.

Premiéra Hawkeye je naplánována na 24. listopadu 2021 a bude mít šest epizod, které skončí v čase povánočním, 29. prosince. I proto se ostatně o seriálu mluví spíše jako o „komediální, sváteční taškařici, ale s tunou akce“. Ostatně, jak si můžete v traileru všimnout, tak se v seriálu objeví i fiktivní muzikál Steve Rogers/ Captain America.