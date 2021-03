HBO a Netflix na víkend: Akční Sherlock s nádechem fantasy. Rodiče, špionská klasika Rozhovor a Ospalá díra

V upřímné a nepřikrášlené komedii se Paul a Ally snaží zvládnout práci na plný úvazek, stárnoucí rodiče, hypotéku, manželské rozepře i nezáviděníhodné překážky, které jim do cesty klade výchova jejich dvou malých dětí Luka a Avy. HBO uvádí již druhou řadu povedené vztahovky, která potěší, i když ratolesti nemáte.

Harry Caul je bezpečnostní expert. Jeho každodenní práce, odposlech, se však změní v noční můru, když ho nahrávání mladého páru zavede do labyrintu tajemství a vražd. Skvostné drama Francise Forda Coppoly zkoumá morální hodnoty soukromí a patří mezi klasiky špiónského žánru.

Další zajímavé tituly na Netflixu a HBO

Ospalá díra (Sleepy Hollow) – Detektiv Ichabod Crane má vyšetřit a odhalit pachatele série více než záhadných vražd. Obyvatelé městečka Sleepy Hollow je jednoznačně přičítají legendárnímu bezhlavému jezdci. A možná nejsou daleko od pravdy. (74 %) • Netflix

Ostrým nožem (By a Sharp Knife) – Po útoku neonacistů na partu studentů zůstane na zemi ležet mrtvý ubodaný kluk. Policie koná, pachatelé jsou dopadeni, společnost se bouří proti holohlavým náckům, ale to všechno je jenom na chvíli. Zděšená rodina brzy sleduje, jak jsou vrazi po chybném rozhodnutí soudkyně propuštění na svobodu, nikoho už to nezajímá a jednání policie připomíná chování zkorumpované instituce. (65 %) • Netflix • HBO

Pohoda v rytmu country (Country Comfort) – Nadějná country zpěvačka měla slibně rozjetou kariéru, ale všechno se nějak zvrtlo. Najde si proto práci jako chůva pěti okouzlujících dětí sympatického vdovce. (65 %) • Netflix

Život podle lajků (Fabulous) – Přátelství tří naprosto odlišných žen, které žijí sociálními sítěmi, je jednoho léta vystaveno zkoušce poté, co Laura přičichne k opravdové slávě, Clara upadne v zapomnění a Elizabeth si musí vybrat, na čí straně vlastně je. (66 %) • HBO

Ztraceni v Mnichově (Lost in Munich) – Devadesátiletého papouška Sira „P", který kdysi patřil Edouardu Daladierovi, za dramatických okolností unese český novinář Pavel a na základě papouškových kontroverzních citací Daladiera rozpoutává mezinárodní politický skandál. (70 %) • HBO