Britská zpravodajská pracovnice (Keira Knightley) prozradí novináři londýnského listu The Observer (Matt Smith) utajované informace poté, co se dozví o neetickém nátlaku v Radě bezpečnosti OSN ze strany americké zpravodajské služby NSA. Její jednání vzbudí pozornost nejen šéfa zahraniční redakce Observeru, ale také bývalého britského generála nebo agenta CIA. Starosvětský politický thriller o dobrých mravech, který už se zpravidla netočí. A je to škoda.

Další zajímavé tipy

Zac Efron nohama na zemi (Down to Earth with Zac Efron) – Zac Efron jezdí po světe se zdravotním poradcem Darenem Olienem v cestopisném pořadu, který se snaží nahlížet na zdravý životní styl a udržitelné cesty k životu. (82 %) • Netflix

Horizont události (Event Horizon) – Skupina lidí je vyslána na okraj Sluneční soustavy, aby prozkoumala vrak lodi Horizont události, která záhadně zmizela 7 let před tím. Co najdou na palubě této lodi, překoná jejich nejstrašnější noční můry. (67 %) • HBO

Noční let (Red Eye) – Lisa Reisert (Rachel McAdams) k smrti nerada létá, ale hrůza, která se jí zmocní během nočního letu do Miami, nemá se strachem z létání nic společného. Ve chvíli, kdy se letadlo zvedne do vzduchu, prozradí Lise na první pohled sympatický spolucestující Jackson (Cillian Murphy) pravý důvod svého pobytu na palubě: Připravil plán na zavraždění mocného byznysmena. (65 %) • HBO

Kvíz (Quiz) – Minisérie Kvíz vypráví pozoruhodný a skandální příběh Charlese Ingrama, bývalého majora britské armády, který vyvolal obrovský skandál poté, co byl obviněn z podvodného pokusu získat milion liber v soutěži Chcete být milionářem? (74 %) • HBO

Bombshell – Když Gretchen Carlson zažaluje zakladatele Fox News za údajné sexuální obtěžování, spustí lavinu podobných oznámení, které vedou ke vzniku hnutí s celosvětovým dopadem. (68 %) • Netflix