HBO a Netflix na víkend: Výborní Avengers, černá komedie Smrt nás spojí a taky něco jako koronavirus

Zoufalá vdova, která pátrá po řidičovi, co jí zabil manžela, se skamarádí s excentrickou optimistkou. Místy velmi upřímná, ale místy také velmi černá komedie, která nadchne skvělými hereckými výkony a překvapivými zvraty.

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Nákaza sleduje rychlé šíření smrtícího, vzduchem přenosného viru, který nemocné zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením epidemie se lékaři po celém světě snaží najít lék a minimalizovat paniku. Obyčejní lidé se zároveň snaží přežít ve společnosti, která se prakticky zhroutila. V roce 2011 to byl film, který víceméně prošuměl. Ale nyní, kdy pandemie korony ovládla svět, se lidé k němu vracejí. Některé věci jsou téměř jako dokument.

Avengers (The Avengers)

Jen tým těch nejmocnějších hrdinů má šanci odvrátit hrozbu mimozemské invaze zosnovanou zlotřilým asgardským bohem Lokim. Zdá se to dnes už jako dávná historie, ale je to jen pár let od doby, kdy se nejslavnější hrdinové Marvelu poprvé spojili ve filmu a předvedli tuto parádní jízdu.

Hodnocení IMDB: 81 %