HBO, CNN, Eurosport i Discovery na jedné lodi. Fúzí vznikl moloch jménem Warner Bros. Discovery

Kdyby Disney nekoupil studio Fox, mluvili bychom teď o mediální akvizici století. Takto ale na spojení Discovery a WarnerMedia připadlo až druhé místo. Obchod se definitivně uzavřel v pátek, kdy první společnost za 40,4 miliardy dolarů odkoupila tu druhou. Až se dnes otevře americká burza, bude v ní vystupovat nový podnik nazvaný Warner Bros. Discovery (zkratka WBD).

Záběr Discovery byl donedávna poměrně úzký. Firma provozovala stejnojmenné dokumentární kanály, vedle toho pak také televize Animal Planet, Cooking Channel, Food Network, HGTV, Science Channel, ale také sportovní Motor Trend a Eurosport. Odkoupením WarnerMedia od amerického operátora AT&T, který tuto společnost vlastnil jen čtyři roky, se ale Discovery rázem dostane i do světa filmů, seriálů nebo komiksů.

Firma založená bratry Warnerovými (polští přistěhovalci, původně se jmenovali Wonsalové) vznikla před 99 lety a byla pilířem Hollywoodu. Vedle Warner Bros. na sebe postupně nabalila i New Line Cinema a televize HBO, Cinemax, TBS, TNT, The CW, Adult Swim, Cartoon Network, CNN a další. V 60. letech minulého století se Warneři dostali také k vydavatelství DC Comics (Superman, Batman, Wonder Woman…).

Warner Bros. Media teď spojí výše řečené. Fanoušků filmů, dokumentů ani komiksů se změna nijak nedotkne. Fúze jim ale časem přinese minimálně jednu výhodu. Streamovací službu HBO Max doplní dokumentární pořady z Discovery, Animal Planet a dalších televizí.