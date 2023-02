HBO Max a Discovery+ se sloučí jinak, než jsme očekávali. Zároveň také zdraží

Jednou z velkých letošních událostí streamovacího světa má být sloučení HBO Max a Discovery+. Už na jaře má z obou služeb vzniknout jedna obrovská, která bude zahrnovat oba dva katalogy a existovat bude pod hlavičkou HBO Max. Samostatné Discovery+ mělo zaniknout, ale nakonec zůstane k dispozici.

Discovery+ v českých končinách není příliš známou službou, ostatně existuje teprve něco málo přes dva roky a ještě se na náš trh ani nestihlo rozšířit. Ve světě ale dokázalo poměrně zaujmout, protože jde o jakýsi „Netflix pro dokumenty“, u jehož vzniku stála kromě společnosti Discovery britská veřejnoprávní BBC.

Najdete tu stovky dokumentárních sérií nejen od kanálu Discovery Channel, ale také například z Animal Planet, Science Channel nebo bizarní reality show z kanálů TLC. Díky BBC nechybí ani slavné přírodopisné dokumenty s Davidem Attenboroughem.

Všechen tento obsah se měl automaticky stát součástí HBO Max. Záměr byl oznámen loni, kdy se společnost WarnerMedia (vlastnící HBO Max) spojila s Discovery (vlastnící Discovery+), čímž vznikl úplně nový subjekt nazvaný Warner Bros. Discovery.

Nová společnost nechtěla provozovat paralelně dvě streamovací služby, logičtější jí přišlo je spojit, podobně jako se spojili oba provozovatelé. K fúzi HBO Max a Discovery+ mělo dojít letos na jaře, oba dva katalogy se měly sloučit a existovat dál jen pod značkou HBO Max, respektive zkráceně Max.

Sloučení jen napůl

Nakonec ale vše bude trochu jinak, informoval deník The Wall Street Journal. Důvodem jsou obavy se ztráty uživatelů. Manažeři ve Warner Bros.Discovery fúzi upravili kvůli strachu, že by současných 20 milionů předplatitelů Discovery+ nechtělo platit víc za službu, která by nabízela i obsah z HBO Max.

Samostatné Discovery+ tak zůstane, navíc zástupci společnosti slíbili, že na svém hlavním americkém trhu nebudou Discovery+ zdražovat. Tato streamovací služba má totiž podle deníku malé provozní náklady a je v zisku, což je naprostý opak HBO Max.

HBO Max ale obsah z Discovery+ přeci jen dostane a stále platí, že vznikne zcela nová služba, kterou firma představí na jaře. Půjde o jakousi další vývojovou verzi HBO. Server Variety ale překvapivě píše, že HBO Max nezíská všechen obsah z Discovery+, jen „většinu“. Zároveň už je téměř jisté, že nová služba bude dražší než stávají HBO Max.