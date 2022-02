HBO Max do Česka přijde 8. března. Pokud nepřestanete platit, bude jen za 132 Kč měsíčně

Čekání se blíží ke konci, po posledním odkladu je už streamovací služba HBO Max připravená ke startu. V Česku, na Slovensku a dalších zemích odstartuje 8. března, kdy rovnou nahradí dosavadní HBO Go.

Služba bude dostupná na adrese hbomax.com, kam se nejspíš přesměrují i stávající adresy. Měsíční předplatné bude za 199 Kč měsíčně, HBO Go stojí 159 Kč. HBO Max ale přichystalo zajímavou akci. Pokud si službu předplatíte do 31. března 2022, tak vás vyjde jen na 132 Kč. Za tu cenu bude tak dlouho, dokud nepřestanete platit.

Uživatelům s HBO Go se účty automaticky převedou na nové. Aplikace pro mobilní a televizní platformy si ale budou muset stáhnout nové. Nová služba přinese i více funkcí a lepší technickou kvalitu, srovnání jsme věnovali zvláštní článek.

HBO Go HBO Max cena 159 Kč 199 Kč / zaváděcí akce 132 Kč rozlišení 1080p 2160p HDR ne HDR10, Dolby Vision zvuk Dolby Digital 5.1 Dolby Atmos 7.1.4 počet profilů 1 5 počet souběžných streamů 2 3 funkce Skip intro ne ano vodoznak ve videu ano ne nastavení titulků velikost velikost, barva, pozadí, písmo platformy web, Chromecast, AirPlay, Android, iOS, Android TV, Apple TV, Samsung Smart TV, LG Smart TV, PS3, PS4 web, Chromecast, AirPlay, Android, iOS, Android TV, Apple TV, Fire TV, Samsung Smart TV, Roku TV, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S|X

HBO Max nenabídne stejně velký katalog jako v USA, avšak oproti HBO Go by měl být širší, protože bychom nemuseli čekat na novinky z produkce Max Originals a filmy studia Warner Bros by se na Maxu měly objevit 45 dní po kinopremiéře.