HBO Max do dvou let v současné podobě skončí. Čekají jej velký restart i bezplatný tarif

Společnost Warner Bros. Discovery při příležitosti zveřejnění finančních výsledků za druhé čtvrtletí oznámila několik strategických změn na poli streamingu. Již jsme věděli, že po fúzi obou mediálních společností dojde i ke slučování služeb, teď k tomu máme první bližší informace.

Příští rok začne postupné spojování „filmového“ HBO Max a „dokumentárního“ Discovery+. Nejprve v USA, kde se jednotné aplikace dočkají v létě 2023. Na podzim nabídka zamíří do Latinské Ameriky a začátkem roku 2024 pak i do Evropy. K definitivnímu sloučení dojde na podzim 2024.

Warner Bros. Discovery chce na poli streamingu vystupovat s jednou značkou, ale v tuto chvíli ještě nevíme, která to bude, resp. jestli jí bude silnější HBO Max. Technologicky ale bude stavět spíš na Discovery+, která je robustnější a obecně také lépe přijímaná.

Nová platforma má být univerzální a škálovatelná, aby posloužila videu na vyžádání i živým přenosům, streamingu za předplatné i jednorázové poplatky za zhlédnutí či nákup. Warner Bros. Discovery počítá i se sportem, takže v budoucnu by tato služba mohla zastřešit i jí vlastněný Eurosport, který má dnes vlastní aplikaci a předplatné Player.

Standardně bude služba nabízet tři tarify: plný prémiový bez reklamy, levnější s trochou reklam a pak i bezplatný s reklamou. To je změna oproti současnosti, kdy zcela bezplatný tarif v oboru téměř nikdo nenabízí.

Šéf společnosti David Zaslav slibuje, že se firma zaměří na kvalitu, nikoliv kvantitu. Chce se opírat i silné značky jako DC Comics, Harry Potter nebo Hra o trůny. A už nebude všechno hnát rovnou do streamu, ale počítá s důležitou rolí kina a lineární televize.

HBO Max a Discovery+ dnes

HBO Max na jaře odstartovalo i v Česku, kde nahradilo HBO Go. Na Discovery+ zatím stále čekáme, byť se expanze do Evropy měla letos také zrychlit. Během prvního čtvrtletí mělo HBO Max globálně 76,8 milionu předplatitelů a „plusko“ pak 24 milionů.

Celkem by to tedy mělo být něco přes 100 milionů předplatitelů, ale mezi uživateli obou služeb je určitý průnik a firma navíc upravila metodiku výpočtu. Zpětně tak uvádí, že v prvním kvartálu měla 90,4 milionu abonentů. A od dubna do konce června nabrala 1,7 milionu nových, takže dohromady má 92,1 milionu předplatitelů.

Roste pomaleji než konkurenční Disney+ a ani ambice nemá tak velké. Zaslav očekává, že do roku 2025 bude mít 130 milionu předplatitelů. Jeho největší hollywoodský konkurent, ale třeba i Netflix, v té době budou na dvojnásobku.

Z aktuálních finančních výsledků také vyplývá, jak je streaming výrazně prodělečná záležitost (Netflix byl v zisku až po 10 letech). Příslušná divize během čtvrtletí utržila 2,4 miliardy dolarů, ale provozní ztráta činila 560 milionů dolarů.