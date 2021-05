HBO Max nabídne i levnější verzi s reklamou. A bez exkluzivních premiér

I když u nás v ČR zatím máme zatím pouze HBO Go a na HBO Max si ještě chvilku počkáme, tak určitě za pozornost stojí, že společnost WarnerMedia oficiálně ohlásila, že kromě normálního předplatné přijde i "sponzorovaná" verze s reklamou.

Zatím co normální HBO Max stojí 14,99 USD, tak s reklamou bude stát 9,99 USD. Je tak o 1/3 levnější. Nabídka by měla být teoreticky technicky totožná (není to potvrzené) – tedy 4K rozlišení, HDR a zvuk Dolby Atmos.

Malý rozdíl bude v obsahu. Levnější verze nenabídne exkluzivní premiéry filmů zároveň s premiérou v kinech (například Duna, Matrix 4). To však Warner chce příští rok celkově omezit, aktuální stav se nelíbí ani filmařům.

Do ČR má HBO Max dle dostupných informací přijít ještě letos, jsme zvědaví, zda nabídka levnější varianty bude dostupná i pro nás, i když rozdíl není velký, jsem si jistý, že dost lidí by ji uvítalo.

Zdroj: FlatpanelsHD