HBO Max nakonec může být dražší, časem se totiž sloučí s dokumentárním Discovery+

Sotva u nás odstartovala nová streamovací služba HBO Max, už ji čeká jedna velká změna. Společnost Discovery totiž za 43 miliard dolarů kupuje WarnerMedia a akvizice má být dokončena pravděpodobně koncem dubna. Po fúzi bude existovat jedna společnost Warner Bros. Discovery a ta má v plánu slučovat i některé divize uvnitř podniku.

Magazín Variety cituje finančního ředitele Discovery Gunnara Wiedenfelse, který potvrdil, že se sloučí streamingy HBO Max a Discovery+. Druhá služba u nás přitom měla odstartovat někdy v polovině roku.

Doposud se mluvilo o tom, že obě budou existovat vedle sebe, ale Warner Bros. Discovery pouze nabídne výhodný balíček obou. To je ale jen krátkodobé řešení, než dojde ke sloučení pod jednu značku a jedno předplatné. Jestli zůstane u názvu HBO Max, není jasné. Ale ten už ve světě získal větší jméno, neboť Max má 74 milionů předplatitelů, zatímco Discovery+ jen 18 milionů (stav loni v létě).

Nevíme ani, jak se to projeví na ceně, zdražení by nás však nepřekvapilo. Wiedenfels ale potvrdil, že jednotné předplatné nabídne dva tarify. Levnější s reklamou a dražší bez ní. To ale nemusí platit globálně, ostatně HBO Max má tarif s reklamou zatím jen v USA.

Stávající HBO Max čerpá z bohatého archivu filmového studia Warner Bros, komiksového vydavatelství DC Comics a televizí HBO, CNN, TBS, The CW, Adult Swim či Cartoon Network. Po fúzi se však obohatí i o dokumentární pořady z programů Discovery, Animal Planet, Food Network, Traval Channel a dalších. Nabídne tak ohromný balík obsahu pro dospělé a děti, pro fanoušky filmů, seriálů i dokumentů. A bude lépe konkurovat Disney+, které má podobně namíchaný koktejl.