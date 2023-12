Nejlepší filmy na HBO Max v roce 2023. Všechny mají český dabing nebo titulky

Tyto filmy byly v roce 2023 na českém HBO Max nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

30. Mortal Kombat Bojovník MMA Cole Young je zvyklý nechat se za peníze mlátit. Neví ale nic o svém původu – ani o tom, proč císař Outworldu poslal svého nejlepšího bojovníka, nadpozemského kryomancera Sub-Zera, aby Colea porazil. V obavách o bezpečí své rodiny Cole odejde z domova a ocitne se v chrámu Lorda Raidena, staršího boha a ochránce Zeměplochy. Zde Cole trénuje se zkušenými bojovníky a zlotřilým žoldákem Kanem, připravuje se postavit po boku největších šampionů Země proti nepřátelům z Outworldu v bitvě o vesmír. Hodnocení Kinobox.cz: 59 % Žánr: Akční filmy

Režie: Simon McQuoid

Hrají: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Ng Chin Han

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

25. Sestra II Ve Francii roku 1956 je zavražděn kněz a zlo se začíná šířit uličkami. Hororová série nás opět zavede k sestře Ireně, která je nucena čelit démonické jeptišce Valak, jež ji už jednou terorizovala. Irena se ponořuje do vyšetřování smrti kněze. Místo klidného postupu ale naráží na temnou entitu, jež se začíná šířit jako mor po celém městě. Valak se znovu objevuje na scéně a zdá se, že její démonická přítomnost je silnější než kdy dřív. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Horory

Původní název: The Nun II

Režie: Michael Chaves

Hrají: Taissa Farmiga, Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell, Bonnie Aarons, Katelyn Rose Downey, Suzanne Bertish, Léontine d'Oncieu, Anouk Darwin Homewood, Peter Hudson, Tamar Baruch

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

24. Kdo mi jde po krku Hasička Hannah se potýká s problémy poté, co se jí nepodařilo zabránit smrti tří mladých táborníků a kolegy hasiče při lesním požáru. Mezitím se soudní úředník Owen dozvídá o smrti svého šéfa a jeho rodiny při výbuchu plynu; ve skutečnosti je zavraždili zabijáci Jack a Patrick. V domnění, že je dalším cílem, se vydává se svým synem Connorem na útěk, ale jsou přepadeni. Chlapec, který se stal svědkem vraždy, prchá před zabijáky a najde útočiště u Hannah. Dokáže však žena chlapce ochránit? Hodnocení Kinobox.cz: 58 % Žánr: Westerny

Původní název: Those Who Wish Me Dead

Režie: Wade Allen

Hrají: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Jake Weber, James Jordan

Původ a premiéra: Kanada, 2021 Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (titulky), Rakuten (dabing a titulky) HBO Max už tento film vyřadilo ze svého katalogu.

23. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství Pokračování příběhů Mloka Scamandera, který musí opět čelit nástrahám proradného čaroděje Grindelwalda. Profesor Albus Brumbál ví, že Gellert Grindelwald se chystá ovládnout kouzelnický svět. Nemůže ho zastavit sám, a tak pověří Mloka, aby vedl neohrožený tým čarodějů, čarodějek a jednoho odvážného mudlovského pekaře na nebezpečnou misi. Setkají se na ní se starými i novými bestiemi a střetnou s rostoucím zástupem Grindelwaldových stoupenců. Hodnocení Kinobox.cz: 48 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Režie: David Yates

Hrají: Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022 Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky) HBO Max už tento film vyřadilo ze svého katalogu.

22. Mumie Trojice mumií žije v podzemním tajném městě ukrytém ve starověkém Egyptě. Je to princezna, bývalý vozataj a jeho mladší bratr spolu se svým domácím mazlíčkem krokodýlkem. Díky sérii nešťastných událostí se mumie dostanou do současného Londýna a vydají se na bláznivou a zábavnou cestu za hledáním starého prstenu. Patřil královské rodině a kdysi ho ukradl ambiciózní archeolog lord Carnaby. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Animované filmy

Původní název: Mummies

Režie: Juan Jesús García Galocha

Hrají: Joe Thomas, Eleanor Tomlinson, Celia Imrie, Hugh Bonneville, Sean Bean, Dan Starkey, Santiago Winder, Shakka

Původ a premiéra: Španělsko, 2023

Délka: 88 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

21. House Party Nadějní kluboví promotéři a nejlepší kamarádi Damon a Kevin nemají peníze; zato smůly na rozdávání. Hrozí jim, že přijdou o střechu nad hlavou a čerstvě ztratili práci. Jenže aby se zbavili svých problémů, potřebují obrovskou sumu. Rozhodnou se uspořádat večírek roku v exkluzivním sídle, kde naposledy uklízeli a které shodou okolností nepatří nikomu jinému než LeBronu Jamesovi. Žádné povolení? Žádný problém. Co by se mohlo pokazit? Večírek se ale vymkne kontrole a ztratí se jeden z Lebronových mistrovských prstenů. Tím teprve začne divoká noc, na kterou nikdy nezapomenou. Hodnocení Kinobox.cz: 46 % Žánr: Komedie

Režie: Calmatic

Hrají: Jacob Latimore, Tosin Cole, Karen Obilom, D.C. Young Fly, Shakira Ja'nai Paye, Melvin Gregg, Allen Maldonado, Rotimi, Kid Cudi, Mýa, Irie Soule

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 100 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

20. Klíč k sexu Laura a Antonio jsou spolu od mládí, ale ona začíná pochybovat, jestli je to opravdu život, který chce prožít. Všechno se promění, když se objeví Sergio, Laurin bývalý spolužák ze střední, a jeho přítelkyně Siena. Laura společně se svými přítelkyněmi přesvědčí své partnery, aby si zahráli hru s klíči. Každý vloží své klíče do misky a vylosuje si, s kým stráví noc. Tato hra zásadně změní jejich životy. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Komedie

Původní název: El juego de las llaves

Režie: Vicente Villanueva

Hrají: Fernando Guallar, Eva Ugarte, Miren Ibarguren, Tamar Novas, Alina Nastase, María Castro, Justina Bustos

Původ a premiéra: Španělsko, 2022 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

17. Následky Středoškolačka Vada začíná znovu objevovat sama sebe a zároveň přehodnocovat své vztahy s rodinou, přáteli a svůj pohled na svět. Musí se vypořádat s citovým zmatkem, který prožívá po školní tragédii. Vzdálí se od pohodlné rodinné rutiny a začne riskovat. Hodnocení Kinobox.cz: 72 % Žánr: Drama

Původní název: The Fallout

Režie: Megan Park

Hrají: Jenna Ortega, Shailene Woodley, Julie Bowen, Maddie Ziegler, Niles Fitch, Will Ropp, Lumi Pollack

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 92 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

16. Všichni svatí mafie V době rasových nepokojů v 60. letech v Americe se válka mezi jednotlivými gangy čím dál více stupňuje a stává se smrtelně nebezpečnou. Mladý Anthony Soprano vyrůstá v jedné z nejbouřlivějších epoch v dějinách Newarku a stává se mužem právě v době, kdy konkurenční gangsteři začínají zpochybňovat vládu všemocné mafiánské rodiny nad městem. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Drama

Původní název: The Many Saints of Newark

Režie: Alan Taylor

Hrají: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Michael Gandolfini, Ray Liotta, Michela De Rossi, Vera Farmiga, Corey Stoll

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky) HBO Max už tento film vyřadilo ze svého katalogu.

15. Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody Afroamerická dívka Whitney Houston má hudební talent a za podpory své matky, také zpěvačky, dosáhne velkých úspěchů. Její písně se stanou jedničkami hudebních žebříčků. Vdá se, ale její manželství nedopadne dobře. Její kariéra utrpí a kvůli finančním problémům zhořkne i její vztah s otcem. To vše se podepisuje na jejím osobním životě. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: Kasi Lemmons

Hrají: Naomi Ackie, Ashton Sanders, Stanley Tucci, Nafessa Williams, Moses Ingram, Lance A. Williams, Tamara Tunie, Clarke Peters, Daniel Washington, JaQuan Malik Jones, Kris Sidberry

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 144 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (titulky), Kuki (bez dabingu a titulků), Rakuten (titulky), Starmax (titulky)

13. Meg 2: Příkop Film navazuje na akčního předchůdce z roku 2018. Výzkumný tým se chystá na průzkumný ponor do nejhlubších hlubin oceánu. Jejich plavbu však ohrozí těžební operace, drancující životní prostředí, a musí bojovat o přežití. Hrdinové se musí postavit proti obrovským žralokům, a hlavně proti lidem, jejichž činnost může pro svět znamenat mnohem větší hrozbu. Hodnocení Kinobox.cz: 52 % Žánr: Sci-fi filmy

Původní název: Meg 2: The Trench

Režie: Ben Wheatley

Hrají: Jason Statham, Shuya Sophia Cai, Cliff Curtis, Page Kennedy, Sienna Guillory, Skyler Samuels, Wu Jing, Sergio Peris-Mencheta, Melissanthi Mahut

Původ a premiéra: USA, 2023 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

11. Smrtelné zlo: Probuzení Cestováním unavená Beth navštíví svou starší sestru Ellie, která sama vychovává tři děti ve stísněném bytě v Los Angeles. Setkání odcizených sester je však přerušeno nálezem tajemné knihy hluboko v útrobách Elliina domu. Příchod démonů posedlých masem je uvrhne do boje o přežití, v němž čelí té nejhorší verzi rodiny, jakou si lze představit. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Horory

Původní název: Evil Dead Rise

Režie: Lee Cronin

Hrají: Lily Sullivan, Alyssa Sutherland, Morgan Davies, Gabrielle Echols, Nell Fisher, Mia Challis, Jayden Daniels, Tai Wano, Billy Reynolds-McCarthy, Nedim Jahić

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

10. Shazam! Hněv bohů Billy Batson a jeho nevlastní sourozenci se stále učí skloubit životy teenagerů s kariérou superhrdinů. Když na Zemi ale dorazí trojice prastarých pomstychtivých bohyň, Billy a jeho rodina jsou vrženi do boje nejen o superschopnosti, ale i životy jich samých i celého světa. Hodnocení Kinobox.cz: 64 % Žánr: Komiksové filmy

Původní název: Shazam! Fury of the Gods

Režie: David F. Sandberg

Hrají: Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer, Adam Brody, Grace Caroline Currey, Helen Mirren, Lucy Liu, Rachel Zegler, Michelle Borth, Meagan Good, Faithe Herman

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 130 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

9. Král Richard: Zrození šampiónek Serena a Venus Williamsovy patří mezi nejlepší tenistky historie. A toto je příběh, jak se z nich ty nejlepší staly, především díky tvrdé výchově jejich otce Richarda. Film nás zavede do Comptonu v Kalifornii, kde Richard s neochvějnou odhodlaností a jasnou vizí formuje budoucnost svých dcer. Vyzbrojen neotřelým 78stránkovým plánem a podporován vyváženým pohledem a intuicí manželky, vede Richard své dcery k úspěchu přes všechny překážky a společenské stereotypy. Film ukazuje sílu rodiny, nezdolnou vytrvalost a víru, které jsou klíčem k dosažení zdánlivě nemožného. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Sportovní filmy

Původní název: King Richard

Režie: Reinaldo Marcus Green

Hrají: Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Tony Goldwyn, Susie Abromeit

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 138 minut Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky) HBO Max už tento film vyřadilo ze svého katalogu.

8. Otec nevěsty Dlouholetí manželé Billy a Ingrid jsou překvapeni, když jejich nejstarší dcera Sofia přijede na návštěvu do Miami a seznámí je se svým novým přítelem Adanem a jejich společnými plány na život v Mexiku. Příběh zkomplikuje mnoho vztahů ve velkém, rozvětveném kubánsko-americkém klanu. Hodnocení Kinobox.cz: 57 % Žánr: Komedie

Původní název: Father of the Bride

Režie: Gary Alazraki

Hrají: Andy García, Gloria Estefan, Adria Arjona, Isabela Merced, Diego Boneta, Chloe Fineman, Enrique Murciano

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

6. Kimi Žena trpící agorafobií odhalí během rutinní analýzy dat důkazy násilného zločinu. Když se snaží celou věc nahlásit, narazí na zeď byrokracie a dojde jí, že aby vše dohnala ke spravedlnosti, musí překonat svůj největší strach. Musí se ze svého bytu vydat do ulic města plného lidí, kteří protestují proti novým pravidlům. Hodnocení Kinobox.cz: 61 % Žánr: Thrillery

Původní název: Kimi

Režie: Steven Soderbergh

Hrají: Zoë Kravitz, Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio, Robin Givens, Charles Halford

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

5. Bez kalhot: Poslední tanec Bývalý striptér Mike Lane po dlouhé pauze míří na scénu. Zkrachoval totiž jeho podnikatelský záměr, kvůli němuž přišel na mizinu a začal pracovat jako barman na Floridě. Mike se nyní vydává do Londýna s bohatou ženou, která ho láká na nabídku, jež se neodmítá… a má vlastní plány. Zvládne ale Mike to, co má jeho společnice skutečně v úmyslu? Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Komedie

Původní název: Magic Mike's Last Dance

Režie: Steven Soderbergh

Hrají: Channing Tatum, Salma Hayek Pinault, Ayub Khan-Din, Jemelia George, Ethan Lawrence, Juliette Motamed, Ellen Marguerite Cullivan, Alan Cox, Christie Aaria Emby, Caitlin Gerard, Vicki Pepperdine

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 112 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (bez dabingu a titulků), Rakuten (dabing a titulky)

3. The Batman Nová podoba Temného rytíře nás zavede do prvních let kariéry Batmana ve městě Gotham. Nepředstavuje se zde jako superhrdina, zachraňující svět, Bruce Wayne je soukromý detektiv, spolupracující příležitostně s policií. Je teprve na začátku dráhy Batmana, zvyklá si na tuto roli a objevuje její možnosti. Zároveň se jí i bojí. Je to návrat k původní poetice komiksů s Batmanem. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Matt Reeves

Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 176 minut Recenze filmu The Batman. Temná noirová detektivka, chrastící kostlivci ve skříni obyvatel prohnilého Gothamu Kde si film můžete pustit: Google Play (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky) HBO Max už tento film vyřadilo ze svého katalogu.

2. To nic, drahá Psychologický thriller pojednává o Alici, ženě v domácnosti, žijící v 50. letech minulého století v naoko dokonalém vztahu se svým manželem Jackem. V experimentálním firemním městečku muži pracují pro přísně tajný projekt Victory. V jejich idylickém životě se ale začnou objevovat trhliny, které odhalují záblesky něčeho zlověstného. Alice se neubrání otázkám, co přesně ve Victory dělají a proč. Hodnocení Kinobox.cz: 68 % Žánr: Thrillery

Původní název: Don't Worry Darling

Režie: Olivia Wilde

Hrají: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, Olivia Wilde, Dakota Johnson, Gemma Chan, KiKi Layne, Nick Kroll, Kate Berlant, Timothy Simons, Asif Ali

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 123 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)