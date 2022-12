Tyto filmy byly v roce 2022 na českém HBO Max nejoblíbenější. Nerozlišujeme žánr, stáří ani hodnocení na filmových webech. Jde o oblíbenost, kterou sleduje web FlixPatrol a počítá z ní souhrnné žebříčky.

29. Všichni svatí mafie V době rasových nepokojů v 60. letech v Americe se válka mezi jednotlivými gangy čím dál více stupňuje a stává se smrtelně nebezpečnou. Mladý Anthony Soprano vyrůstá v jedné z nejbouřlivějších epoch v dějinách Newarku a stává se mužem právě v době, kdy konkurenční gangsteři začínají zpochybňovat vládu všemocné mafiánské rodiny nad městem. Hodnocení IMDb: 73 % Žánr: Drama

Původní název: The Many Saints of Newark

Režie: Alan Taylor

Hrají: Alessandro Nivola, Leslie Odom Jr., Michael Gandolfini, Ray Liotta, Michela De Rossi, Vera Farmiga, Corey Stoll

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 120 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (titulky)

28. Původní V tomto spinoffu Upířích deníků se Mikaelsonovi, známí také jako první upíři světa, přestěhují do New Orleans. Spojí se s místními čaroději, aby mohli zase vládnout městu, které dřív vybudovali. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Fantasy seriály

Původní název: The Originals

Hrají: Joseph Morgan, Daniel Gillies, Haley Ramm, Phoebe Tonkin, Charles Michael Davis, Leah Pipes, Danielle Campbell

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (titulky)

27. Harry Potter 20 let filmové magie: Návrat do Bradavic Daniel Radcliffe, Rupert Grint a Emma Watson se poprvé od posledního filmu čarodějnické ságy znovu setkají před kamerami. Oblíbená trojice se vrací do Bradavic u příležitosti 20. výročí premiéry prvního snímku. Ve speciálním pokračování, které nabídne pohled do zákulisí natáčení, se objeví i desítky dalších postav z legendární osmidílné série. Retrospektivní speciál provede diváky uplynulými dvaceti lety s Harrym Potterem prostřednictvím rozhovorů s jednotlivými herci a jejich společného povídání. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts

Režie: Eran Creevy

Hrají: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman

Původ a premiéra: Velká Británie, 2022 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

26. Navalnyj Režisér Daniel Roher představuje život a dílo ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného, který si po letech odhalování korupce vytvořil mocné nepřátele, včetně prezidenta Vladimira Putina. Navalný v srpnu 2020 přežil pokus o vraždu smrticí nervově paralytickou látkou. Hodnocení IMDb: 69 % Žánr: Dokumenty

Původní název: Navalny

Režie: Daniel Roher

Hrají: Alexey Navalny, Yulia Navalnaya, Dasha Navalnaya, Zakhar Navalny, Maria Pevchikh, Christo Grozev, Leonid Volkov

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 98 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (titulky)

25. Mortal Kombat Bojovník MMA Cole Young je zvyklý nechat se za peníze mlátit. Neví ale nic o svém původu – ani o tom, proč císař Outworldu poslal svého nejlepšího bojovníka, nadpozemského kryomancera Sub-Zera, aby Colea porazil. V obavách o bezpečí své rodiny Cole odejde z domova a ocitne se v chrámu Lorda Raidena, staršího boha a ochránce Zeměplochy. Zde Cole trénuje se zkušenými bojovníky a zlotřilým žoldákem Kanem, připravuje se postavit po boku největších šampionů Země proti nepřátelům z Outworldu v bitvě o vesmír Hodnocení IMDb: 61 % Žánr: Akční filmy

Režie: Simon McQuoid

Hrají: Lewis Tan, Jessica McNamee, Josh Lawson, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Ng Chin Han

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 110 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

24. Fotbalový talent Seriál inspirovaný životem hvězdného hráče NFL Spencera Paysingera vypráví příběh středoškolského fotbalisty. Poté, co je naverbován do týmu v Beverly Hills, se ocitne ve světě nových výzev a příležitostí. Je to také příběh o dvou rodinách, jejichž domovy sdílí. O jeho matce a bratrovi v jižní části Los Angeles a o Bakersových v Beverly Hills. Je to jedno město, ale velmi rozdílné světy. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama seriály

Původní název: All American

Hrají: Daniel Ezra, Taye Diggs, Samantha Logan, Michael Evans Behling, Greta Onieogou, Bre-Z, Cody Christian

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

22. Živí mrtví Seriál Živí mrtví zachycuje strhující lidské drama, které rozpoutala zombie apokalypsa. Točí se kolem skupinky, která přežila virovou epidemii, a pod vedením zástupce šerifa Ricka Grimese cestuje napříč americkou Georgií ve snaze najít nový bezpečný domov. Hodnocení IMDb: 82 % Žánr: Hororové seriály

Původní název: The Walking Dead

Hrají: Andrew Lincoln, Norman Reedus, Lauren Cohan, Steven Yeun, Danai Gurira, Melissa McBride, Alanna Masterson

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Netflix (bez dabingu a titulků), Disney Plus (titulky), Prima Videopůjčovna (dabing)

21. Lakers: Vzestup dynastie Od příchodu Earvina „Magica“ Johnsona jako jedničky draftu 1979 hráli Lakers basketbal s mnohem větší chutí. V lize, která nebyla připravena na jejich rychlost a dravost, rozvinuli svůj proslulý styl „Showtime“. Drama ze sportovního prostředí se vrací do osmdesátých let minulého století a zachycuje profesní i osobní život legendárního basketbalového týmu, který se stal symbolem své doby na hřišti i mimo něj. Hodnocení IMDb: 83 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty

Hrají: John C. Reilly, Quincy Isaiah, Jason Clarke, Gaby Hoffmann, Hadley Robinson, Sally Field, DeVaughn Nixon

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 59 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (titulky)

20. Malý Sheldon Seriál dějově předchází Teorii velkého třesku. Sleduje jedenáctiletého Sheldona Coopera, který navštěvuje střední školu a snaží se zapadnout do okolního světa, zatímco se jeho rodina a přátelé snaží vyrovnat s jeho unikátními intelektuálními schopnostmi. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Young Sheldon

Hrají: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord, Jim Parsons, Montana Jordan, Annie Potts

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

19. A jak to bylo dál: Nová kapilota Sexu ve městě Seriál sleduje Carrie a její kamarádky Mirandu a Charlotte (tentokrát bez Samanthy) na cestě od komplikované reality života a přátelství po třicítce k ještě komplikovanější realitě života a přátelství po padesátce. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: And Just Like That…

Hrají: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis, Sara Ramirez

Původ a premiéra: USA, 2021 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

18. Tokyo Vice Jake Adelstein je přijat jako první americký kriminální reportér do největších japonských novin. Dostane na starost dva případy, které spolu na první pohled nesouvisejí. Brzy však musí riskovat svou kariéru i život. Hodnocení IMDb: 80 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Sho Kasamatsu

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

17. Schodiště Příběh inspirovaný skutečnými událostmi sleduje osudy rodiny Michaela Petersona ze Severní Karolíny a podezřelé okolnosti kolem úmrtí jeho manželky Kathleen Petersonové. Hodnocení IMDb: 71 % Žánr: Životopisné filmy

Původní název: The Staircase

Hrají: Colin Firth, Toni Collette, Michael Stuhlbarg, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 65 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

16. Rick a Morty Rick a Morty je bláznivý, nekorektní a poměrně kontroverzní seriál. Hlavní hrdina Rick je bláznivý génius, který je ale zároveň alkoholikem s problematickým postojem k ženám a dalším skupinám. Společně se svým vnukem cestuje vesmírem a zažívá různá bláznivá dobrodružství. Jednotlivými sériemi se lehce prolíná ústředí motiv či příběh, Rick a Morty je ale spíše epizodický seriál stavějící na popkulturních narážkách a parodiích jiných filmů. Hodnocení IMDb: 92 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Rick and Morty

Hrají: Justin Roiland, Chris Parnell, Spencer Grammer, Sarah Chalke, Kari Wahlgren, Tom Kenny

Původ a premiéra: USA, 2013

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

15. Elvis Životopisný film Elvis sleduje příběh proslulé rock'n'rollové hvězdy očima jeho kontroverzního manažera plukovníka Toma Parkera. Film zkoumá vzestupy a pády Elvise Presleyho a mnoho výzev i kontroverzí, které ho během kariéry provázely. Hodnocení IMDb: 74 % Žánr: Životopisné filmy

Režie: Baz Luhrmann

Hrají: Austin Butler, Tom Hanks, Richard Roxburgh, Helen Thomson, Olivia DeJonge, Dacre Montgomery, Kelvin Harrison Jr., Yola, David Wenham, Luke Bracey, Alex Radu

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 159 minut Recenze filmu Elvis. Král rokenrolu ožívá v opulentním, energickém podání režiséra Baze Luhrmanna Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

14. Otec nevěsty Dlouholetí manželé Billy a Ingrid jsou překvapeni, když jejich nejstarší dcera Sofia přijede na návštěvu do Miami a seznámí je se svým novým přítelem Adanem a jejich společnými plány na život v Mexiku. Příběh zkomplikuje mnoho vztahů ve velkém, rozvětveném kubánsko-americkém klanu. Hodnocení IMDb: 59 % Žánr: Komedie

Původní název: Father of the Bride

Režie: Gary Alazraki

Hrají: Andy García, Gloria Estefan, Adria Arjona, Isabela Merced, Diego Boneta, Chloe Fineman, Enrique Murciano

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 117 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), iTunes (dabing), Rakuten (dabing a titulky)

13. Příběh služebnice Většinu území Spojených států ovládla náboženská autokracie Gileád. Ženy jsou v této zemi občany druhé kategorie. Každý, kdo se pokusí o útěk, je potrestán. Jednou z takových osob je June, která je při pokusu o útěk s manželem a dítětem zajata a odsouzena k tomu, aby se stala služebnicí a rodila děti bezdětným vládním úředníkům. Hodnocení IMDb: 85 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Handmaid's Tale

Hrají: Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Joseph Fiennes, Max Minghella, Samira Wiley, Alexis Bledel, O.T. Fagbenle

Původ a premiéra: USA, 2017 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

9. Euforie Seriál Sama Levinsona popisuje pestré životy středoškolských studentů, kteří se točí na kolotoči zjitřených emocí a bojují každý se svými vnitřními běsy. Užívání drog, nepříliš bezpečný sex a zbytečné násilí nevyjímaje. Seriál se zaměřuje na vztah dvou mladých dívek, které se snaží najít své místo ve světě: vyléčené narkomanky Rue a nováčka Jules. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Euphoria

Hrají: Zendaya, Alexa Demie, Austin Abrams, Algee Smith, Hunter Schafer, Barbie Ferreria, Maude Apatow

Původ a premiéra: USA, 2019 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

8. Fantastická zvířata: Brumbálova tajemství Pokračování příběhů Mloka Scamandera, který musí opět čelit nástrahám proradného čaroděje Grindelwalda. Profesor Albus Brumbál ví, že Gellert Grindelwald se chystá ovládnout kouzelnický svět. Nemůže ho zastavit sám, a tak pověří Mloka, aby vedl neohrožený tým čarodějů, čarodějek a jednoho odvážného mudlovského pekaře na nebezpečnou misi. Setkají se na ní se starými i novými bestiemi a střetnou s rostoucím zástupem Grindelwaldových stoupenců. Hodnocení IMDb: 62 % Žánr: Fantasy filmy

Původní název: Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore

Režie: David Yates

Hrají: Jude Law, Mads Mikkelsen, Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), O2TV (dabing), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

7. Král Richard: Zrození šampiónek Serena a Venus Williamsovy patří mezi nejlepší tenistky historie. A toto je příběh, jak se z nich ty nejlepší staly především kvůli tvrdé výchově ze strany jejich otce Richarda. Hodnocení IMDb: 75 % Žánr: Drama

Původní název: King Richard

Režie: Reinaldo Marcus Green

Hrají: Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney, Aunjanue Ellis, Jon Bernthal, Tony Goldwyn, Susie Abromeit

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 138 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (dabing a titulky), iTunes (dabing a titulky), Rakuten (dabing a titulky)

6. Kimi Žena trpící agorafobií odhalí během rutinní analýzy dat důkazy násilného zločinu. Když se snaží celou věc nahlásit, narazí na zeď byrokracie a dojde jí, že aby vše dohnala ke spravedlnosti, musí vyjít z bytu. Hodnocení IMDb: 63 % Žánr: Thrillery

Režie: Steven Soderbergh

Hrají: Zoë Kravitz, Byron Bowers, Jaime Camil, Erika Christensen, Derek DelGaudio, Robin Givens, Charles Halford

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

4. The Batman Nová podoba Temného rytíře nás zavede do prvních let kariéry Batmana ve městě Gotham. Nepředstavuje se zde jako superhrdina, zachraňující svět, Bruce Wayne je soukromý detektiv, spolupracující příležitostně s policií. Je teprve na začátku dráhy Batmana, zvyklá si na tuto roli a objevuje její možnosti. Zároveň se jí i bojí. Je to návrat k původní poetice komiksů s Batmanem. Hodnocení IMDb: 78 % Žánr: Komiksové filmy

Režie: Matt Reeves

Hrají: Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturro, Peter Sarsgaard, Andy Serkis, Colin Farrell, Barry Keoghan, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 176 minut Recenze filmu The Batman. Temná noirová detektivka, chrastící kostlivci ve skříni obyvatel prohnilého Gothamu Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky), Google Play (titulky), Rakuten (dabing a titulky)

2. Teorie velkého třesku Leonard a Sheldon jsou v laboratoři naprosto geniální, ale v obyčejném světě zůstávají totálně ztracení. Naštěstí mají po ruce krásnou a svobodomyslnou sousedku Penny, která se je snaží naučit pár věcí o reálném životě. Ústřední dvojice má navíc další dva kolegy a přátele, kteří jsou také velmi inteligentní a vzdělaní, ale běžný společenský život je pro ně nerozluštitelnou záhadou. Hodnocení IMDb: 84 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Big Bang Theory

Režie: Mark Cendrowski

Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)

1. Přátelé První sezóna tohoto televizního komediálního seriálu vyšla už v roce 1994. Vypráví o šesti přátelích, kteří spolu na Manhattanu prožívají všechny možné životní zkušenosti: lásku, manželství, rozvod, děti, zlomené srdce, hádky, novou práci, ztrátu zaměstnání a nejrůznější dramata. Hodnocení IMDb: 89 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Friends

Hrají: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)