Nejlepší seriály na HBO Max v roce 2023. Všechny mají český dabing nebo titulky

Kriminální antologický seriál popisuje, jak se může obyčejný člověk dostal do neobyčejných situací. Nakonec se ukáže, jak jedna špatná cesta vede ke druhé, dokud už není pozdě vrátit se zpět. Každá epizoda, popisovaná z pohledu obžalovaného, začíná v soudní síni, kde obviněný vůbec neví, jaký je jeho zločin nebo jak se vlastně dostal před soud. Seriál je vyprávěn prostřednictvím retrospektivních vzpomínek a nastavuje zrcadlo současné době sugestivními a emotivními příběhy.

Příběh o tom, jak Nixonovi poradci a strůjci Watergate – E. Howard Hunt a G. Gordon Liddy – omylem svrhli prezidentský úřad, který se horlivě snažili chránit. V roce 1971 si Egila „Buda“ Krogha zavolal John Ehrlichman, jeho mentor a klíčový důvěrník prezidenta Richarda Nixona, na schůzku za zavřenými dveřmi do odlehlé kanceláře v západní části Bílého domu. Krogh si myslel, že přichází na schůzku, na níž se bude diskutovat o programu kontroly drog, který zahájil při své poslední cestě do Jižního Vietnamu. Místo toho mu byla předána složka a odpovědnost za SIU, Zvláštní vyšetřovací jednotku, později nechvalně proslulou jako „Instalatéři“.

Akcí nabyté krimi drama se odehrává během brutálních válek bojových gangů Tong v sanfranciské Čínské čtvrti ve druhé polovině 19. století. Seriál sleduje mladého génia bojových umění Aha Sahma, který emigruje z Číny do San Franciska a stane se nájemným zabijákem u jednoho z nejvlivnějších gangů.

Detektivové Sarah Collins a Steve Bradshaw jsou přivoláni k tragické nehodě, k níž došlo na věžáku Portland Tower v jihovýchodním Londýně. Na místě najdou těla zkušeného policejního důstojníka Hadleyho Matthewse a patnáctileté libyjské uprchlice Fary Mehenni. Na střeše budovy objeví vyděšeného pětiletého chlapce a nedávno přijatou policistku Lizzie Adamsovou, kteří jsou jedinými svědky zločinu. Krátce před vyšetřováním Lizzie za záhadných okolností zmizí. Jak pátrání postupuje, případ se začíná vymykat kontrole a Sarah se Stevem zjišťují, co to vlastně znamená být policistou.

Jessie, typická dvacátnice a mileniálka žijící v Londýně, prožívá běžný život plný práce – bez velkých vyhlídek do budoucnosti. Ten její se však náhle obrátí vzhůru nohama, když po silvestrovské noci plné alkoholu a vášně zjistí, že její milenec je ve skutečnosti filmová hvězda. Co mělo být jen vtipnou anekdotou se změní ve složitý vztah plný neočekávaných zvratů a komplikací. Jessie se tak musí vyrovnat nejen s trapným ránem, ale také s řadou nepříjemných situací, které s sebou přináší nečekané spojení s celebritou.

Do města se vrací Serena van der Woodsenová, která před časem bez rozloučení odjela do internátní školy. Hned po příjezdu začíná tušit, že vše nezůstalo při starém. Seriál Super drbna popisuje osudy privilegovaných teenagerů.

Komediální, dnes už kultovní seriál to dotáhl na dvanáct sezón. Postupně ubral nerdovsky-geekovský rozměr a ke konci se změnil spíše na novodobé „Přátele“, řešící vztahy. Přesto stále patří do kategorie „musíte vidět“.

Do luxusního letoviska přijíždí pestrá škála hotelových hostů. Vše je pro ně zdánlivě připraveno včetně usměvavých zaměstnanců. Jenže brzy začnou vyplouvat na povrch spory a temná zákoutí mezilidských vztahů.

Seriál vychází z artušovské legendy a odehrává se v postřímské Británii doby temna. Ocitneme se v zemi, ze které byl vyhnán vojevůdce Artuš a zmizel Merlin, do které vtrhli Sasové a kde na trůně sedí bez ochrany dětský král. Setkáváme se s marnivým a neoblíbeným Lancelotem, ambiciózní a intrikánskou Ginevrou. Artuš Pendragon se v kruté zemi plné válčících frakcí a kmenů mění z vyděděnce v legendárního válečníka a vůdce.

Osiřelá dcera jižanského generála se přestěhuje do honosného newyorského domu ke svým staromódním tetám Agnes van Rhijn a Adě Brook. V doprovodu vzdělané Afroameričanky Peggy Scott se nevědomky zaplete do společenského střetu mezi jednou z tet a nehorázně bohatými sousedy. Životy postav se prolínají s lidmi ze všech společenských vrstev.

Vzpurný adoptivní syn Bruce Waynea uzavře po jeho smrti nepravděpodobné spojenectví s dětmi Batmanových nepřátel. Všichni jsou obviněni z vraždy Křižáka v kápi a jako nejhledanější zločinci ve městě musí bojovat za očištění svých jmen. Bez Temného rytíře, který by ho chránil, se Gotham změnil v nejnebezpečnější místo, jaké kdy bylo. Nesourodý tým uprchlíků se ale stane novou generací zachránců známých jako Gothamští rytíři.

Candy Montgomeryová a Betty Gorová měly mnoho společného: zpívaly spolu v kostelním sboru, jejich dcery byly nejlepší kamarádky a manželé měli dobré zaměstnání v technologických firmách. Pod poklidným povrchem jejich zdánlivě dokonalých životů však v obou ženách doutnaly nevyřčené frustrace a nezodpovězené touhy. Poté, co Candy navázala milostný vztah se sousedem, začalo vše mířit ke krvavé tragédii.

Popová diva Jocelyn se chce po nervovém zhroucení vrátit na výsluní. Chce se znovu stát největší a nejvíc sexy popovou hvězdou v Americe. K tomu jí má pomoci i seznámení s majitelem nočního klubu Tedrosem, který její život a kariéru změní od základů. Vynese ji její romantické probuzení do nových slavných výšin, nebo do nejhlubších, nejtemnějších hlubin její duše?

4. Rod draka

Desetidílný seriál je odvozený od legendární Hry o trůny. Tvůrci jej situovali do období před jejími událostmi, odehrává se téměř dvě stě let před narozením Daenerys Targaryen, oblíbené „matky draků“. Jeden z jejích předků, král Viserys Targaryen, touží zplodit syna a dědice. Protože pokud se mu to nepodaří, někdo po něm musí zdědit Železný trůn? Mocné impérium Targaryenů se ale po tomto rozhodnutí začne rozpadat.

Hodnocení Kinobox.cz: 83 %

Žánr: Drama seriály

Původní název: House of the Dragon

Hrají: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D'Arcy, Steve Toussaint, Emily Carey, Eve Best, Fabien Frankel, Milly Alcock, Sonoya Mizuno, Rhys Ifans

Původ a premiéra: USA, 2022

Kde si film můžete pustit: HBO Max (dabing a titulky)