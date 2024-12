Nejlepší seriály na Max v roce 2024. Všechny mají český dabing nebo titulky

1 / 30



30. Co děláme v temnotách Seriálové zpracování filmového hitu režiséra Taiky Waititiho v dokumentárním a humorném stylu zkoumá životy tří upírů ze Staten Islandu. Jejich stovky let trvající životy už je značně nudí. Promlouvají do kamery a komentují události podobně jako reální lidé v reálných dokumentech. Skupina si také pořídí otroka, který jim slouží a nativně doufá, že jej jednoho dne jako projev díků promění v upíra. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: What We Do in the Shadows

Hrají: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou, Harvey Guillén, Mark Proksch

Původ a premiéra: USA, 2019

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Max (titulky), Disney Plus (titulky)

Pokračování 2 / 30 29. Jak funguje vesmír Dokument vás zavede do hlubin času a prostoru nekonečného vesmíru. Popisuje události od velkého třesku, kdy se zrodil, až po fascinující hledání života v hlubokém vesmíru. Během miliard let se vyvinuly galaxie, které dnes vidíme nad našimi hlavami. Od objevu první planety obíhající kolem jiné hvězdy jsme rozpoznali stovky dalších slunečních soustav. Dokument zkoumá také planety a jejich měsíce, které by mohly být vhodné pro vznik života. Nechybí ani fascinující pohled na černé díry, supernovy, obrovské koule žhavého plynu a osamělé ledové světy. Nebo vás víc zajímají filmy? Tady jsou ty nejlepší na Max v roce 2024 Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: How the Universe Works

Hrají: Mike Rowe

Původ a premiéra: USA, 2010

Délka: 42 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing)

Pokračování 3 / 30 28. Conan O'Brien musí vypadnout Ve vtipném cestovatelském seriálu se Conan O'Brien vydává na setkání s novými přáteli, které získal prostřednictvím svého podcastu. V každé epizodě navštěvuje různá místa po celých Spojených státech i ve světě a vede s těmito fanoušky hluboké rozhovory. Seriál kombinuje humor a autentické lidské příběhy. Hodnocení Kinobox.cz: 84 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Conan O'Brien Must Go

Hrají: Conan O'Brien

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 39 minut Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Pokračování 4 / 30 27. Holky z autobusu Čtyři novinářky se ponoří do víru nepředvídatelné prezidentské kampaně, kde sledují chyby a omyly různých kandidátů. Během své práce odhalují politické skandály, ale také společně nacházejí přátelství a lásku. Jejich profesní cesty jsou protkány osobními zkušenostmi a vzájemným poutem, které mezi nimi roste, zatímco odhalují slabiny a nedostatky těch, kteří usilují o nejvyšší úřad. Hodnocení Kinobox.cz: 67 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Girls on the Bus

Hrají: Melissa Benoist, Carla Gugino, Natasha Behnam, Christina Elmore, Brandon Scott, Griffin Dunne, Mark Consuelos, Scott Foley

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 5 / 30 26. Teorie velkého třesku Leonard a Sheldon jsou v laboratoři naprosto geniální, ale v obyčejném světě zůstávají totálně ztracení. Naštěstí mají po ruce krásnou a svobodomyslnou sousedku Penny, která se je snaží naučit pár věcí o reálném životě. Ústřední dvojice má navíc další dva kolegy a přátele, kteří jsou také velmi inteligentní a vzdělaní, ale běžný společenský život je pro ně nerozluštitelnou záhadou. Komediální, dnes už kultovní seriál to dotáhl na dvanáct sezón. Postupně ubral nerdovsky-geekovský rozměr a ke konci se změnil spíše na novodobé „Přátele“, řešící vztahy. Přesto stále patří do kategorie „musíte vidět“. Hodnocení Kinobox.cz: 87 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: The Big Bang Theory

Režie: Mark Cendrowski

Hrají: Jim Parsons, Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Simon Helberg, Kunal Nayyar, Melissa Rauch, Mayim Bialik, Kevin Sussman, Kevin Smith

Původ a premiéra: USA, 2007

Délka: 30 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 6 / 30 25. Harry Potter: Kouzelné pečení Dva profesionální pekaři se utkávají v magickém prostředí původních filmových kulis Harryho Pottera. V napínavé soutěži vytvářejí pozoruhodná umělecká díla z potravin, která ohromí diváky svojí fantazií a zpracováním. Hodnocení Kinobox.cz: 71 % Žánr: Reality-show

Původní název: Harry Potter: Wizards of Baking

Hrají: James Phelps, Oliver Phelps, Carla Hall, Jozef Youssef

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 85 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 7 / 30 24. Na cestách Jason Momoa se vydává na fascinující cestu po Americe. Skrze objektiv sleduje umění, dobrodružství a přátelství. Na své pouti se setkává s mimořádnými lidmi, kteří si jdou svou vlastní cestou – od řemeslníků, přes výrobce motocyklů, hudebníky až po sportovce. Každé setkání odhaluje unikátní příběhy a vášeň pro řemeslo, které tyto osobnosti spojuje. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: On the Roam

Hrají: Jason Momoa

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 46 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 8 / 30 23. Sektor V nelítostném světě mezinárodního finančnictví se skupina mladých absolventů snaží probojovat na omezené množství firemních pozic v investiční bance v Londýně. Hranice mezi kamarádstvím, láskou a nepřátelstvím brzy berou za své na místě, které je definované sexem, drogami a egem stejně jako dohodami a dividendami. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Industry

Hrají: Myha'la, Marisa Abela, Harry Lawtey, David Jonsson, Charlotte Callaghan, Nabhaan Rizwan, Conor MacNeill, Sagar Radia, Alex Alomar Akpobome, Ken Leung

Původ a premiéra: Velká Británie, 2020

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 10 / 30 21. Přátelé První sezóna tohoto televizního komediálního seriálu vyšla už v roce 1994. Vypráví o šesti přátelích (Joey, Chandler, Ross, Monica, Pheobe a Rachel), kteří spolu na Manhattanu prožívají všechny možné životní zkušenosti: lásku, manželství, rozvod, děti, zlomené srdce, hádky, novou práci, ztrátu zaměstnání a nejrůznější dramata. I přes své stáří tento seriál patří k těm nejoblíbenějším a nesledovanějším. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Friends

Hrají: Matthew Perry, Matt LeBlanc, Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow

Původ a premiéra: USA, 1994

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 11 / 30 20. Nalezení Každý rok se v USA pohřešuje přes 600 tisíc osob. Více než polovina z nich jsou lidé s jinou barvou pleti, kteří jsou systémem často opomíjeni. PR specialistka Gabi Mosely, která byla kdysi sama pohřešovaná, vede tým, který se zaměřuje právě na tyto zapomenuté případy. Používají netradiční metody, aby těmto marginalizovaným skupinám pomohli. Příběh nabírá na napětí, když vyjde najevo, že Gabi, která je vnímána jako každodenní hrdinka, skrývá tajemství, o kterém nikdo neví. Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: Found

Hrají: Shanola Hampton, Mark-Paul Gosselaar, Brett Dalton, Gabrielle Walsh, Arlen Escarpeta, Karan Oberoi, Sterling Jones, Kelli Williams, Bill Kelly, Azaria Carter

Původ a premiéra: USA, 2023

Délka: 43 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 12 / 30 19. Fotbalový talent Seriál inspirovaný životem hvězdného hráče NFL Spencera Paysingera vypráví příběh středoškolského fotbalisty. Poté, co je naverbován do týmu v Beverly Hills, se ocitne ve světě nových výzev a příležitostí. Je to také příběh o dvou rodinách, jejichž domovy sdílí – o jeho matce a bratrovi v jižní části Los Angeles a o Bakersových v Beverly Hills. Je to jedno město, ale velmi rozdílné světy. Hodnocení Kinobox.cz: 77 % Žánr: Sportovní seriály

Původní název: All American

Hrají: Daniel Ezra, Taye Diggs, Samantha Logan, Michael Evans Behling, Greta Onieogou, Bre-Z, Cody Christian, Monet Mazur, Karimah Westbrook

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 13 / 30 18. Superman a Lois Nejslavnější superhrdina všech dob, Superman, musí čelit novým výzvám poté, co se spolu s Lois přestěhuje zpět do Smallville, kde se rozhodne vychovávat své dva syny. Jenže puberta je někdy mocnější než kdejaký padouch. Hodnocení Kinobox.cz: 79 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Superman & Lois

Hrají: Tyler Hoechlin, Elizabeth Tulloch, Alex Garfin, Jordan Elsass, Emmanuelle Chriqui, Michael Bishop, Erik Valdez, Inde Navarrette, Dylan Walsh, Wolé Parks

Původ a premiéra: USA, 2021

Délka: 44 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 14 / 30 17. Uklízečka Kambodžská lékařka přijíždí do USA s nadějí na léčbu, která by mohla zachránit jejího nemocného syna. Když ale systém selže a ona se musí skrývat před úřady, nevzdá se. Přijme práci uklízečky pro organizovaný zločin. V této nečekané roli využívá svou inteligenci a lékařské dovednosti k tomu, aby se prosadila v podsvětí a získala kontrolu nad svým osudem. Hodnocení Kinobox.cz: 69 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: The Cleaning Lady

Hrají: Elodie Yung, Adan Canto, Martha Millan, Oliver Hudson, Sebastien LaSalle, Valentino LaSalle, Faith Bryant, Sean Lew

Původ a premiéra: USA, 2022

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 15 / 30 16. Prasátko Peppa Peppa je malé roztomilé prasátko, které žije v malém domku se svojí maminkou, tatínkem a bratříčkem. Peppa je energická a zvědavá, miluje hry, převlékat se, vyrážet na výlety a skákat v blátivých kalužích. Její oblíbené věci zahrnují čokoládové zákusky, narozeninové oslavy a dny strávduené venku s rodinou a přáteli. Každé její dobrodružství vždy končí šťastně a s hlasitým smíchem. Hodnocení Kinobox.cz: 56 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Peppa Pig

Hrají: Landon Liboiron, Frances White, Lily Snowden-Fine, Morwenna Banks, David Rintoul, Famke Janssen, Andy Hamilton, Alice May, John Sparkes, David Graham

Původ a premiéra: Velká Británie, 2004

Délka: 5 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (dabing a titulky), Max (dabing), Disney Plus (dabing), iVysílání (dabing), Voyo (dabing)

Pokračování 16 / 30 15. Rick a Morty: Anime V novém pojetí kultovního seriálu Rick a Morty se rodina Smithových ocitá v nečekaném formátu anime. Rick si užívá odpočinek v podivném pseudosvětě na pomezí multivesmírů, zatímco jeho vnučka Summer se rozhodne pomoct vesmírné verzi své matky Beth. Morty mezitím prožívá první lásku k tajemné dívce. Toto neobvyklé ztvárnění slibuje fanouškům svěží pohled na oblíbené postavy a jejich bláznivá dobrodružství. Hodnocení Kinobox.cz: 41 % Žánr: Animované seriály

Původní název: Rick and Morty: The Anime

Režie: Takashi Sano

Hrají: Yohei Tadano, Keisuke Chiba, Akiha Matsui, Manabu Muraji, Takako Fuji

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Adult Swim Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 17 / 30 14. Ticho na place: Temné stránky televize pro děti V 90. letech minulého století vnesl producent Dan Schneider do televizních pořadů pro děti smích a odborné vedení. V zákulisí se ale scenáristky potýkaly se sexistickým prostředím a noví dětští herci se zneužíváním. Dnes promluví o svém nejtemnějším období, kdy byli na place zatčeni dva pedofilové. Bývalý dětský herec prozradí, jak přežil zneužívání ze strany svého učitele herectví. Přiblíží, jak se s násilníkem seznámil a s jakými problémy se potýkal, když hledal pomoc. Násilník byl odsouzen, ale dostalo se mu podpory od velkých hollywoodských jmen. Hodnocení Kinobox.cz: 76 % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

Režie: Mary Robertson, Emma Schwartz

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Pokračování 18 / 30 13. Boj o moc Rodina Royových ovládá největší mediální a zábavní společnost na světě. S morálkou si úplně netykají, hlavní je udržet kontrolu nad byznysem. Zakladatel impéria se chystá na důchod a očekává se, že předá moc jednomu ze svých synů. Nakonec se však rozhodne změnit názor a rozpoutá tím rodinný boj o svůj obrovský majetek. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Drama seriály

Původní název: Succession

Hrají: Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Brian Cox, Matthew Macfadyen, Alan Ruck, Hiam Abbass, J. Smith-Cameron, Natalie Gold, Nicholas Braun

Původ a premiéra: USA, 2018

Délka: 89 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 19 / 30 12. Obleva V ledové vodě řeky Odry je nalezeno tělo mladé ženy. Vyšetřování případu vede Katarzyna Zawieja, mladá policistka, která se nikdy nechce vzdát. Ukazuje se, že vyšetřování přesahuje rámec vraždy, neboť žena krátce před smrtí porodila. Kam ale zmizelo dítě? Hodnocení Kinobox.cz: 66 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Thaw

Režie: Xawery Żuławski

Hrají: Marcelina Stepkowska, Piotr Żurawski, Sebastian Fabijański, Bartłomiej Kotschedoff, Cezary Łukaszewicz, Katarzyna Wajda

Původ a premiéra: Polsko, 2022 Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 20 / 30 11. V epicentru bouře Seriál zachycuje děsivé přírodní katastrofy očima přímých svědků. Diváci se ocitnou v samém epicentru ničivých událostí díky odvážným lidem, kteří se v osudový okamžik chopili mobilních telefonů a zaznamenali dění kolem sebe. Od hurikánu Ida v roce 2021 po ničivé požáry na Maui v roce 2023 seriál přináší záběry z bezprostřední blízkosti tornád, megabouří a dalších extrémních přírodních jevů. Hodnocení Kinobox.cz: % Žánr: Dokumentární seriály

Původní název: In the Eye of the Storm

Původ a premiéra: USA, 2024

Zdroj: Discovery+

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 21 / 30 10. Sympatizant Seriál sleduje osudy mladého francouzsko-vietnamského míšence, který se během závěrečných dnů vietnamské války stává komunistickým špiónem. Mladík se po konci války uchyluje do Spojených států, kde se usadí v komunitě uprchlíků. I zde pokračuje ve své špionážní činnosti, když tajně podává informace Viet Congu. Film kombinuje prvky špionážního thrilleru s kritikou mezikulturních vztahů. Hlavní postava se potýká s dilematy zrady vlastních ideálů a přátel v extrémních situacích nově nabytého exilu. Hodnocení Kinobox.cz: 65 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Sympathizer

Hrají: Hoa Xuande, Robert Downey Jr., Toan Le, Fred Nguyen Khan, Duy Nguyen, Vy Le, Nguyen Cao Ky Duyen, Phan Gia Nhat Linh, Alan Trong, Kiều Chinh

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 60 minut Recenze seriálu Sympatizant. Robert Downey jr. září v nejdůležitější minisérii roku Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Pokračování 22 / 30 9. John Oliver: Co týden dal a vzal Půlhodinová satirická show s pohotovým komikem Johnem Oliverem se nebojácně pouští do rozboru nejrůznějších událostí. Oliver nenechá kámen na kameni při pitvání novinek z politiky, společenských záležitostí i popkultury. Odhaluje absurditu dění doma i ve světě, přičemž nešetří nikoho – od politiků přes celebrity až po mediální fenomény. Nikdo neunikne. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Talk Show

Původní název: Last Week Tonight with John Oliver

Hrají: John Oliver, David Kaye

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 40 minut Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Pokračování 23 / 30 8. Geniální přítelkyně Seriál vypráví příběh postarší ženy Eleny Greco. Ve svém domě přeplněném knihami zapne po zmizení své nejlepší kamarádky Lily počítač a začne sepisovat příběh jejich šedesátiletého přátelství. Začalo ve škole v padesátých letech. Odehrává se v nebezpečné, ale fascinující Neapoli a je to jen začátek příběhu, který se pokouší odhalit Lilyno tajemství. Hodnocení Kinobox.cz: 83 % Žánr: Drama seriály

Původní název: My Brilliant Friend

Režie: Saverio Costanzo

Hrají: Gaia Girace, Margherita Mazzucco, Elisa del Genio, Anna Rita Vitolo, Ludovica Nasti, Luca Gallone, Imma Villa, Antonio Buonanno, Dora Romano, Alba Rohrwacher

Původ a premiéra: Itálie, 2018

Délka: 52 minut Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky), iVysílání (bez dabingu a titulků)

Pokračování 24 / 30 7. Malý Sheldon Seriál dějově předchází Teorii velkého třesku. Sleduje jedenáctiletého – a v dalších sezónách čím dál staršího – Sheldona Coopera, který navštěvuje střední školu a snaží se zapadnout do okolního světa, zatímco se jeho rodina a přátelé snaží vyrovnat s jeho unikátními intelektuálními schopnostmi. Aktuální sedmá sezóna je už poslední. Hodnocení Kinobox.cz: 78 % Žánr: Komediální seriály

Původní název: Young Sheldon

Hrají: Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Raegan Revord, Jim Parsons, Montana Jordan, Annie Potts, Rex Linn, Wallace Shawn, Melissa Tang

Původ a premiéra: USA, 2017

Délka: 22 minut Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky), Max (dabing a titulky)

Pokračování 25 / 30 6. Režim V hlavní roli šestidílné černé komedie je Elena Vernham, kancléřka fiktivní středoevropské země, jejíž autoritářský režim se začíná za zdmi paláce hroutit v důsledku masivních společenských protestů. Elena, která je stále více paranoidní a psychicky labilní, dlouho neopustila palác a nečekaného spojence najde ve vojákovi Herbertu Zubakovi. Jeho vliv na kancléřku neustále roste, stává se centrální postavou v příběhu o mocenských hrách, které vyústí v dramatický rozkol nejen uvnitř paláce, ale i v celé zemi. Hodnocení Kinobox.cz: 54 % Žánr: Drama seriály

Původní název: The Regime

Hrají: Kate Winslet, Matthias Schoenaerts, Guillaume Gallienne, Andrea Riseborough, Martha Plimpton, Danny Webb, Henry Goodman, Donald Sage Mackay, David Bamber, Hugh Grant

Původ a premiéra: USA, 2024

Délka: 50 minut Kde si film můžete pustit: Max (bez dabingu a titulků)

Pokračování 26 / 30 5. Tokyo Vice Jake Adelstein je přijat jako první americký kriminální reportér do největších japonských novin. Dostane na starost dva případy, které spolu na první pohled nesouvisejí. Brzy však musí riskovat svou kariéru i život. Hodnocení Kinobox.cz: 80 % Žánr: Drama seriály

Hrají: Ansel Elgort, Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Ella Rumpf, Hideaki Ito, Show Kasamatsu, Tomohisa Yamashita, Ayumi Tanida, Ayumi Ito

Původ a premiéra: USA, 2022 Kde si film můžete pustit: Max (dabing a titulky)

Pokračování 27 / 30 4. Tučňák Seriál sleduje vzestup Oswalda Cobblepota, známého jako Tučňák, v podsvětí Gotham City. Děj se odehrává po událostech filmu The Batman z roku 2022, kdy Batman dopadl vraždícího Hádankáře. Tučňák využívá vzniklého mocenského vakua a snaží se chopit otěží zločineckého světa. Příběh se odvíjí jako neonoirová kriminálka plná prolhaných a vykutálených postav, které se navzájem snaží převézt. Seriál překvapivě funguje i bez přítomnosti Batmana a nabízí napínavou žánrovou podívanou. Hodnocení Kinobox.cz: 90 % Žánr: Komiksové seriály

Původní název: The Penguin

Hrají: Colin Farrell, Cristin Milioti, Rhenzy Feliz, Deirdre O'Connell, Shohreh Aghdashloo, Clancy Brown, Carmen Ejogo, Michael Zegen, Berto Colon, James Madio

Původ a premiéra: USA, 2024 Tučňák ukazuje, že nepotřebuje Batmana. Nový seriál je překvapivě dobrá žánrová podívaná se skvělými herci Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

Pokračování 28 / 30 3. Temný případ Americký antologický seriál v každé řadě přináší nový komplikovaný a neobjasněný případ. Vyznačuje se vícečasovými liniemi a nekonvenčním vyprávěním, které zkoumá nejen policejní vyšetřování, ale také motivy a pohnutky postav, ať už se jedná o problémové detektivy, nebo zločince. Hodnocení Kinobox.cz: 88 % Žánr: Krimi seriály

Původní název: True Detective

Hrají: Colin Farrell, Jodie Foster, Vince Vaughn, Taylor Kitsch, Kali Reis, Fiona Shaw, Finn Bennett, Isabella Star LaBlanc, Christopher Eccleston, Rachel McAdams

Původ a premiéra: USA, 2014

Délka: 60 minut Kde si film můžete pustit: Max (titulky)

