HBO Max: nová on-line služba bude konkurovat Netflixu a Amazon Prime

Streamování filmů a seriálů v posledních letech začíná válcovat klasickou "televizi", což se dotýká i HBO, které se dlouhá léta představovalo prémiovou službu a jeden z mála způsobů, jak sledovat filmové trháky bez reklam. HBO od 27. května přichází s novou on-line službou pod názvem HBO Max.

Ano, HBO má už HBO Go, to je ale spíše doplňkem kabelové televize a kombinuje měnící se prémiový obsah s originální tvorbou od HBO. Novinka ale chce konkurovat službám jako Netflix a Amazon Prime (či Disney +), a tak se jim bude více bude podobat.

HBO Max odstartuje s bohatou nabídkou, která činí přes 10 000 hodin obsahu. Nabídka tak například zahrnuje i populární seriál Přátelé, který zmizí z Netflixu. K tomu přidejte seriály The Big Bang Theory, Fresh Prince, South Park, Rick a Morty, Prolhané krásky, The West Wing, ale i dětské pořady z kanálu Cartoon Network. Mají však vznikat i nové seriály výhradně pro HBO Max, například komedie Love Life s Annou Kendrick, nebo The Not Too Late Show with Elmo.

Nemá chybět ale ani původní tvorba od CNN, NeW Line, TBS, truTV, či TNT. A samozřejmě zde bude původní tvorba HBO. Na své si ale přijdou i fanoušci DC Comics, mají zde být všechny filmy a seriály se Supermanem, či Batmanem, které vznikly za posledních 40 let. Už během spuštění v nabídce má být přes 2 000 titulů.

HBO Max se tváří velmi sebevědomě i co se ceny týče. Má jít o nejdražší službu na trhu, v USA má být cena 14,99 USD, zatím co cena za Netflix je 12,99 USD, Disney+ je se cenou 6,99 USD daleko levnější. A jaké jsou počty diváků? Disney+ po své rozšíření o některé evropské země a o Indii hlásí 50 miliónů předplatitelů, Netflix má nyní 183 miliónů předplatitelů.

Služba zatím 27. května startuje v USA, následovat má Latinská Amerika a Evropa, termín spuštění však zatím není znám.