HBO Max odstartovalo v Česku. Láká novými funkcemi i zaváděcí trvalou slevou

HBO Max v dnešních ranních hodinách přišlo do Česka a na Slovensko, souběžně s tím ale momentálně funguje i původní HBO Go. Nová služba ale běží na adrese hbomax.com a vyžaduje i nové aplikace. Dostupná je už pro Android a iOS/iPadOS, ale Max by měl podporovat i další platformy, viz tabulka na konci článku.

Kolik stojí HBO Max

Kdo účet nemá, ten si jej může zaregistrovat. Kdo měl Go, ten využije stejné přihlašovací údaje a jen potvrdí převod. Každý, kdo se zaregistruje a poprvé zaplatí do 31. března 2022, získá 33% slevu. Standardně tarif stojí 199 Kč měsíčně, v akci je za 132 Kč.

Při naší registraci z aplikace pro iPad si ale HBO Max řeklo a posléze strhlo plnou cenu 199 Kč.

Jestliže placení nikdy nepřerušíte, 33% sleva vám zůstane napořád, i kdyby se tarif později prodražil. HBO Max v USA nabízí i levnější tarif s reklamou, ten ale v Evropě dostupný není.

Aplikace i web mají nové prostředí i funkce. Z Go se bohužel nepřevedla historie sledování, takže začnete s čistým štítem. Nově jsou zde ale stejně jako na Netflixu dostupné uživatelské profily, takže můžete vytvořit až pět různých, každý s vlastní historií i nastavením. Budete-li účet sdílet s rodinou, najednou lze streamovat až na třech zařízeních současně.

HBO Max nabízí filmy v rozlišení až 4K s HDR a zvukem v Dolby Atmos, týká se to ale jen minima titulů. Podle monitoru Filmtoro jen asi dvaceti. Celkově Max obsahuje přibližně 1500 filmů a seriálů, většina včetně titulků, přibližně polovina pak také s dabingem.

Obsah je plus mínus stejný jako na HBO Go, ale časem budou diváci sklízet slíbené ovoce. Filmy se zde budou objevovat 45 dní po kinopremiéře, takže například aktuální The Batman by měl přijít v druhé polovině dubna. Již dnes je ale součástí katalogu sekce Max Originals, kde je pár desítek filmů a seriálů, které na Go nebyly.