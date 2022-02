HBO Max přichází, Netflix je tu už dávno, obojí za pár korun. Nemáte už důvod stahovat filmy a seriály [komentář]

Po poměrně dlouhém čekání v březnu přijde HBO Max. V rámci zaváděcí akce ho navíc každý, kdo chce, bude mít za 132 měsíčně. A to vše ve 4K s Dolby Vision a Dolby Atmos. Roky tu už máme Netflix se stále větší nabídkou filmů a seriálů s titulky nebo rovnou s dabingem. Obojí je za cenu jedné vstupenky do kina, či levněji. Takže je to vlastně za pověstnou babku. Oběd v restauraci je už dražší.

Pokud mi někdo argumentuje s tím, že to přece vyjde na hodně peněz, tak si vzpomenu, kolik jsem nechal peněz v půjčovně DVDček, či kolik mne stálo kino. A to nemluvě o DVD a Blu-ray discích, které stávaly několik set korun. Pokud se letos rodiče se dvěma dětmi rozhodnou jít do kina, tak pod 600 Kč se nedostanou. Pomalu se chystá i Disney Plus, který také není drahý. Dá se tedy už položit otázka.

Má cenu ještě „pirátit“ filmy a seriály?

Dlouhá léta jsem pod články o pirátění filmů viděl spousty argumentů, že dokud u nás nebudou věci dostupné legálně za dostupnou částku, tak se bude pořád stahovat. A nemusíme se bavit jen o torrentech. Takové ulož.to si na tom postavilo obchodní model. Ano, pokud někdo moc křičí, tak zněj obsah zmizí, ale drtivá většina zůstává. Sice občas slýchám, že ulož.to naučilo lidi platit za obsah, to ale nic nemění na faktu, že rozšiřující se nabídka kvalitních streamovacích služeb pomalu (ale jistě) dává zapomenout na pokoutní stahování filmů a seriálů.

A pak tu máme kvalitu. Což je obrovský argument pro předplacení on-line služby. Kvalitní Full HD rozlišení, či rovnou 4K, Dolby Vision, HDR10, prostorový zvuk, k tomu přičtěme titulky bez dohledávání, nebo v ČR velmi populární dabing, je zkrátka spousta argumentů, proč si Netflix a HBO zaplatit. Nebo Amazon.

Jako filmový a seriálový fanoušek samozřejmě vím, že některý obsah zkrátka on-line služby nenabízí, týká se to zejména starších titulů, u kterých jsou problematická autorská práva. Tam se sice dostáváme do šedé zóny, pokud ale sledujete naše oblíbené seznamy nejpirátěnějších filmů, tak si můžete všimnout, že jde o aktuální tvorbu, nikoliv skvosty ze zlaté éry kinematografie.

Nemá cenu moralizovat a plivat na ty, kteří platit za obsah nechtějí už z principu (nebo kvůli oblíbenému „výpalnému“ pro OSA). Vždy bude něco, co budete chtít vidět a zrovna jako na potvoru to „vaše“ služba nenabízí. To ale neznamená, že by člověk měl pouze stahovat.

Kdo to jednou vyzkouší...

Závěr tedy bude jednoduchý. Už v současné době si HBO Go a Netflix poměrně dost lidí platí. Jsem přesvědčen, že s příchodem HBO Max (a později Disney Plus) přibudou předplatitelé a ubude „stahovačů“. Už kvůli komfortu a obrazové kvalitě. Pokud jste to ještě nevyzkoušeli, tak to udělejte.