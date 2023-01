HBO Max přijde o některé seriály, budou exkluzivně na nové streamovací službě SkyShowtime

Streamovací služba SkyShowtime oznámila, že získala exkluzivní evropská práva na 21 lokálních seriálů od společnosti Warner Bros. Discovery, a to včetně některých populárních pořadů, které dosud jsou na HBO Max. Finanční podmínky nebyly zveřejněny.

Celkem SkyShowtime díky této dohodě získá 168 epizod, tj. více než 150 hodin nových i dříve vysílaných původních pořadů. To se týká také tři nových seriálů, jejichž výroba byla dokončena, i ty mít premiéru v roce 2023 na SkyShowtime. Mezi nové seriály, které ponesou označení SkyShowtime Originals, patří ID (Finsko a Švédsko), The Winner (Česko a Slovensko) a Warszawianka (Polsko). Kromě toho SkyShowtime nabídne premiéru druhé série špaňelského seriálu Por H o Por B, první sezóna Por H o Por B nebude samozřejmě chybět.

V rámci dohody z HBO Max zmizí seriály Beartown (Švédsko), Beforeigners (Norsko), Kamikaze (Dánsko), Lust (Švédsko) a The Informant (Maďarsko). a všechny se přestěhují na SkyShowtime. Služba bude mít možnost objednat nové sezóny několika seriálů a získat celosvětová práva na všechny obnovené seriály.

Kromě devíti nových a aktuálních pořadů bude od března 2023 exkluzivně na SkyShowtime k dispozici více sezón 12 seriálů z produkce HBO Max. Jsou to např: Czech It Out! (Česko), Foodie Love (Španělsko), Hackerville (Rumunsko), No Activity (Španělsko), One True Singer (Rumunsko), Pray, Obey, Kill (Švédsko), Ruxx (Rumunsko), Success (Chorvatsko), Todo Lo Otro (Španělsko), The Sleepers (Česko), Tuff Money (Rumunsko) a Welcome to Utmark (Norsko).

Generální ředitel SkyShowtime Monty Sarhan se nechal slyšet, že "Jako streamovací služba vytvořená speciálně pro Evropu je SkyShowtime oddána spotřebitelům na našich trzích. Místní programová nabídka je důležitou součástí naší strategie a jsme rádi, že se můžeme stát domovem těchto nových seriálů, stejně jako populárních pořadů, které našly odezvu u diváků v severských zemích, střední a východní Evropě a Španělsku."

Kromě místních programů chce SkyShowtime nabídnout „exkluzivní televizní premiérové filmy, nové a exkluzivní scénáristické seriály, dětský a rodinný obsah a výběr titulů od společností Universal Pictures, Paramount Pictures, Nickelodeon, DreamWorks Animation, Paramount+, SHOWTIME, Sky Studios a Peacock“.

Zmíněná studia vlastní práva na spoustu známých, či kultovních filmových sérií a titulů (například Rychle a zběsile, Jason Bourne, Já padouch, Návrat do budoucnosti, Star Trek, Top Gun, Mission Impossible, Jack Ryan, Kmotr, Policajt v Beverly Hills, Bláznivá střela, Pulp Fiction: Historky z podsvětí).

Mají ale také pod palcem seriály Californication, Dexter, Městečko Twin Peaks, Námořní vyšetřovací služba, Dr. House, Battlestar Galactica, nebo populární dětské tituly SpongeBob v kalhotách, Tlapková patrola, nebo Tučňáci z Madagaskaru.

Aplikace SkyShowtime a její obsah budou dostupné v 18 různých jazycích ve 22 státech. V Česku a Slovensku bude SkyShowtime spuštěna v prvním čtvrtletí roku 2023, pravděpodobně v únoru. Poplatek za službu zatím nebyl oznámen, ale v Evropě, kde je již k dispozici, se pohybuje od 4 Euro do 7 Euro. U nás lze očekávat cenu 140 až 170 Kč (6 nebo 7 Euro), je možné, že na začátku SkyShowtime nabídne zvýhodněnou cenu (v některých zemích to tak bylo).

Byť je dobře, že se nabídka titulů zlepšuje, tak fakt, že dochází k přesunu seriálů ze stávajících streamovacích služeb na nové, se spoustě lidí nelíbí. Zejména fakt, že divák si službu platí a seriál má dostupný, načež titul zmizí a zájemce je tak nucen platit navíc další streamovací službu. Což vede k tomu, že si diváci zaplatí jednoduše službu na pár měsíců, a když se podívají se na co chtějí, tak službu zase zruší.

Zdroj: Tisková zpráva