HBO Max příští rok nahradí HBO Go, přidá 4K rozlišení, Dolby Vision a Dolby Atmos

Netflix, Disney + a Amazon Prime letos dostal v USA dalšího konkurenta v podobně služby HBO Max. Proti u nás dostupné HBO GO nabízí daleko větší množství filmů, neboť kromě originální produkce HBO přidává kompletní nabídku společnosti WarnerMedia.

Další přidanou hodnotou je personalizace za základě toho, co sleduje uživatel, podobně jako tomu je u Netflixu. Ve stávající podobně HBO GO je spíše videopůjčovna a tituly, které odpovídají vámi sledovanému žánru musíte aktivně vyhledávat, jinak se k nim nedostanete. Nabídka se také průběžně mění, zkrátka HBO GO je spíše doplňkem HBO kanálů, které nabízejí kabelové a IP televize.

Od konce roku HBO Max zvedá kvalitu obrazu i zvuku a nabídne 4K, Dolby Vision a Dolby Atmos. Mělo by k tomu dojít zároveň s premiérou filmu Wonder Woman 1984, který v USA má premiéru zároveň v kinech a zároveň na HBO Max. Zároveň s tím společnost WarnerMedia oznámila, že stejně bude potupovat u další 17 filmů.

Pro nás je důležité, že HBO Max má příští rok přijít i do Evropy, kde má nahradit službu HBO Go. Má být dostupné v celkem 190 zemích po celém světě. O ceně tisková zpráva nemluví, nicméně v USA stojí HBO Max aktuálně 14,99 USD, což je zhruba 320 Kč. Proti tomu je HBO Go podstatně levnější – stojí 159 Kč. Je nereálné, že by služba zůstala tak levná, takže se můžeme spolu s rozšířením nabídky připravit také na razantní zdražení.