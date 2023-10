HBO Max se u nás za půl roku změní na Max. Nabídne filmy, dokumenty a sport

Letos na jaře se streamovací služba HBO Max změnila na Max. Zatím jen v USA, ale teď už víme, že v Evropě k tomu dojde rok poté. Zástupci Warner Bros. Discovery (WDC) to prozradili na konferenci Mipcom Cannes s tím, že na jaře 2024 bude Max dostupný ve 22 zemích starého kontinentu a počítá se i se střední Evropou.

Bližší informace o datu, ceně nebo dostupných tarifech zatím neznáme. V USA ale Max nabízí tři tarify, z toho jeden s reklamou a videem v 1080p, jeden bez reklamy a ten nejvyšší přidává rozlišení 4K, HDR, zvuk Dolby Atmos a až čtyři souběžné streamy místo dvou.

Z Ameriky bychom si ale měli vypůjčit jinou výhodu – širší obsahový katalog. Dnes se HBO Max točí primárně kolem filmů a seriálů. Max ale navíc obsahuje část dokumentární tvorby, která vzniká pod křídly Discovery. A vzhledem k tomu, že v Evropě ještě pořádně nefunguje ryze dokumentární streamovací platforma Discovery+, možná se WDC nebude muset rozmýšlet, kterou část pustí na Max, ale dá tam kompletní obsah.

Oproti USA ale Evropané budou mít ještě jeden tahák. Pod WDC patří i Eurosport a Max by měl nabídnou i živé přenosy. Eurosport má u nás nevýhradní práva (spolu s ČT) na vysílání letních i zimní olympijských her až do roku 2032. Příští LOH v Paříži, které startují koncem července, by mohly být pro Max dobrým lákadlem.

Eurosport navíc vysílá i tenisové grand slamy, Laver Cup, turnaj mistrů a ATP Tour. Má práva na většinu zimních sportů s výjimkou hokeje, vysílá Tour de France, MS v silniční cyklistice, Formule E, MS v motokrosu atd. Je toho tolik, že Eurosport má těch internetových streamů několik, takže je pravděpodobné, že Max jich nabídne jen část.