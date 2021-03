HBO Max si věří. Očekává 150 milionů předplatitelů, naproti jim půjde levnějším tarifem

Netflix měl 100 milionů předplatitelů v roce 2017, Disney+ tuto metu pokořil nedávno a HBO Max ji bude chtít dobýt do čtyř let. Prozradila to investorům telekomunikační společnost AT&T, která HBO Max a celý konglomerát WarnerMedia již třetím rokem vlastní.

Do roku 2025 by streamovací služba měla nabrat mezi 120 až 150 miliony předplatiteli, ještě nedávno přitom ve výhledu počítala se 75 až 90 miliony. Covid ale vyvolal hlad po filmech na internetu a sám Warner ostatně loni v prosinci ohlásil plán, že filmové premiéry proběhnou ve stejný den v kinech i na HBO Max.

Služba je momentálně stále dostupná jen v USA, ještě letos ale zamíří do 60 dalších zemí. V červnu se dočká 39 států Latinské Ameriky, v druhé polovině roku pak 21 zemí Evropy. Na 99 % už víme, že Česko bude mezi nimi. HBO Max podle dřívějších plánů má přednostně startovat tam, kde už dnes běží HBO Go nebo HBO Now.

Rychlejšímu růstu by měl pomoci i nový tarif. Minimálně v USA letos HBO Max uvede i levnější předplatné doprovázené reklamou. Standardní tarif je za 15 dolarů. Netflix si podle tarifu účtují mezi 9 a 18 dolary, Disney+ stojí 7 dolarů, ale ještě tento měsíc zdraží na 8. Varianty s reklamou už nabízejí Peacock od NBCUniversalu a Paramount Plus. U obou stojí základní verze 5 dolarů měsíčně a vyšší tarif bez reklam pak 10 dolarů.