HBO Max v Evropě odstartuje 26. října. Češi se dočkají až příští rok

Nová streamovací služba společnosti WarnerMedia konečně překročí Atlantik a zamíří i na starý kontinent. Již 26. října se dočkají diváci v Andoře, Dánsku, Finsku, Norsku, Španělsku a Švédsku. Dalších 14 zemí, mezi nimiž jsou i Česko a Slovensko, si musí počkat do příštího roku.

Bližší detaily o dostupnosti a ceně bohužel neznáme. V USA ale HBO Max stojí 15 dolarů, případně 10 dolarů, ale uživatelé budou muset kromě filmů a seriálů koukat také na reklamy. Max plně nahradí stávající služby jako HBO Go nebo HBO Now. Pro české diváky to znamená mnoho funkcí i obsahu navíc, ale vůbec bychom se nedivili zvýšení cen. Stávající tarif za 159 Kč měsíčně by byl až příliš výhodný.

A co bude možné na HBO Max sledovat? Jakmile se provozovatelům vrátí všechny licence, tak to budou filmy studia Warner Bros a obsah televizí HBO, Cinemax, Cartoon Network, Adult Swim, TBS, TNT a další. Warneři také točí exkluzivní filmy a seriály pro samotný Max a zapomínat nesmíme ani na to, že společnosti patří také nakladatelství DC Comics.

Na jednom místě tak budou Batman, Superman, Harry Potter, Pár prstenů, Hra o trůny, Matrix, Přátelé, Teorie velkého třesku, Westworld, Sex ve městě, ale třeba také animáky Looney Tunes, Tom a Jerry nebo Scooby-Doo.

via Engadget