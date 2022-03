HBO Max vs. HBO GO. V čem se liší a co je všechno nové

Tak po dlouhém čekání do ČR dorazila streamovací služba HBO Max. Když pomineme vyšší obrazovou kvalitu (až 4K HDR, Dolby Vision, Dolby Atmos), tak se můžeme podívat, v čem se novinka odlišuje z uživatelského hlediska.



Na HBO MAX najdete nyní samostatné podsekce seriálů a filmů

HBO, MAX Original, DC, WB a Cartoon Network

Na smartphonu můžete mít klidně obě aplikace, stejně tak funguje internetové rozhraní, takže pokud máte HBO GO, tak nejste nijak nuceni na HBO MAX přejít, ale HBO MAX klidně můžete vyzkoušet. Zda a na kterém nařízení HBO MAX můžete mít, najdete zde.

Abyste se podívali, co vlastně u nás HBO Max nabízí, nemusíte se hned registrovat a platit předplatné. I bez přihlášení v aplikacích pro mobily nebo televizory můžete procházet nabídku, zjišťovat, co už znáte z HBO Go a co je nového v rámci HBO Max. Samozřejmě přehrát obsah můžete teprve po přihlášení, kdy se také nastaví prostředí do českého jazyka. Jazyk prostředí můžete později případně změnit pro jednotlivé profily.

Profily

Hlavním rozdíl je možnost volby až 5 uživatelských profilů. Na rozdíl od HBO tedy nemáte jeden profil, kdy všichni vidí, na co koukají ostatní. Lze také vytvořit samostatný dětský profil s věkovým omezením, kdy po zadání data narození HBO MAX automaticky bude omezovat obsah.

Můžete vytvořit až 5 samostatných profilů. Dětem lze nabídku omezit dle věku

Výborné ale je, že věkové omezení můžete sami ručně upravit a sami stanovit, jaký obsah pro dítě bude dostupný. Volitelný je také zámek profilu. Zkrátka – můžete a nemusíte. Je to vaše volba.

Jiné třídění obsahu

Zatím co HBO GO byla spíše nadstavba kabelovky HBO GO a připomínala videopůjčovnu s několika stálými tituly a pak s obsahem, který se průběžně měnil, tak HBO MAX je už plnohodnotná streamovací služba.

Co se nabídky titulů týče, tak HBO Go a HBO Max se zatím mírně liší. Některé seriály a tituly najdete pouze na HBO Max, jiné zatím na HBO Go. Mrzuté je, že HBO MAX nenabízí řazení podle kvality – hodnocení diváků na IMDB.



Přes nové rozhraní některé nabídky jsou velmi podobné s HBO GO

Je jinak rozdělená, kromě žánrových nabídek, které jsou téměř stejné jako u HBO GO, přibyly samostatné podsekce HBO, MAX Original, DC, WB a Cartoon Network, ve kterých zájemce najde produkci například filmového studia Warner Bros., animáky pro děti, hrané i animované komiksy DC a další.



Pod ikonou Cartoon Network najdou děti svoje oblíbené animáky

Až na výjimky má obsah zároveň podporu češtiny, tj. dabing a titulky. Obsah, který HBO MAX má například v USA a nemá češtinu jsem nenašel. Na rozdíl od Netflixu nefunguje ani přepnutí do anglického rozhraní – u Netflixu se vám zpřístupní tituly, které české titulky nemají, na HBO MAX je nabídka titulů stejná.



Komiksová podsekce DC na HBO MAX

Co se obsahu týče, tak kromě filmů se nyní dostanete i k dalším seriálům, dá se ale předpokládat, že obsah postupně bude postupně přibývat s tím, jak bude přibývat filmů s podporou českého jazyka. Pokud se něco nezmění, tak spousta originálního obsahu pouze v angličtině nám zůstane nedostupná.



Přepnutí jazyku na AJ nezpřístupní tituly bez češtiny

Vzhledem k zaváděcí ceně se upgrade na HBO MAX rozhodně vyplatí. Osobně HBO GO jsem využíval zejména kvůli dětem, což se nyní při možnosti vytvářet samostatné profily pro ostatní rodinné příslušníky velmi zjednodušuje.