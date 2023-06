HBO Max zdražuje předplatné. Česka ani Slovenska se to ale zatím netýká

HBO Max teď čeká rok dlouhá transformace na Max, který je dražší než původní služba. A tato nepříjemná změna dorazí dřív než nové prostředí, lepší aplikace a větší porce obsahu. Jak si všimli na Broadband TV News, společnost Warner Bros. Discovery už začala v Evropě zdražovat.

Konkrétně se to týká Norska, Finska, Švédska, Dánska, Španělska a Bulharska, kde ceny stouply asi o jedno euro (25 Kč) měsíčně. V těchto zemích má HBO Max pořád jen jeden hlavní tarif, levnější alternativa s reklamou do kontinentální Evropy zatím nedorazila.

Warner Bros. Discovery zatím nevyslalo žádný signál, že by se cena předplatného měla zvyšovat i jinde. Firmě ale na streamingu prodělává (což s výjimkou Netflixu platí pro všechny), takže by nás nepřekvapilo, kdyby se vlna zdražování rozšířila také do dalších zemí.

V Česku je HBO Max již od spuštění loni v březnu za 199 Kč měsíčně, případně za 1590 Kč při platbě na celý rok (v přepočtu 132,50 Kč na měsíc). Oněch 132 Kč platí i ti, kteří se službu zaregistrovali mezi prvními a od té doby předplatné nepřerušili. HBO jim totiž slíbilo doživotní 33% slevu. Jestli se tato výhoda přelije i do nového Maxe, zatím nevíme.