HBO na víkend: Komediální thriller, špiónský seriál a nestárnoucí Iron Man

Fádní život Ruby Richardson se obrátí vzhůru nohama po zprávě od bývalé lásky z vysoké školy. Expřítel ji přiměje všeho nechat a setkat se s ním v New Yorku. Za nezvykle postaveným vztahovým příběhem stojí Phoebe Waller-Bridge (Potvora).

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Bezpečnostní konzultantka hledá nájemného vraha, který vraždí vysoce postavené lidi po celé Evropě. Z vraha se vyklube žena a mezi oběma začíná složitá hra na kočku a myš. Mysleli jste, že už jste viděli všechny špiónské příběhy? Na mušce vám ukáže, že to jde zase úplně jinak.

Miliardář a výrobce zbraní Tony Stark nedobrovolně strávil několik týdnů jako vězeň v poušti. Po svém útěku se rozhodne změnit svůj život a pomáhat ostatním: jako Iron Man. Film odstartoval nevídanou sérii Marvel Cinematic Universe a stanoval směr, jakým se komiksové filmy posledních deset let ubírají.

Americké kriminální drama vypráví o tvrdém poldovi, který chrání život malého chlapce. Je to jediný svědek vraždy uprostřed naprosto cizího světa náboženské sekty amenitů.

Beck je ochoten použít jakékoliv prostředky, aby získal věc, pro kterou ho jeho klient poslal. Pro splnění svého posledního úkolu se musí vydat do amazonské džungle, kde musí využít všech svých schopností, aby se dokázal vypořádat: s přidrzlým společníkem, tajemnou dívkou, psychopatickým tyranem, nadrženými opicemi, halucinogením ovocem, zákeřnými rebely, nebezpečným terénem či skrytými pastmi.

Další zajímavé tituly na HBO

Dobrý boj (The Good Fight) – Od událostí seriálu Dobrá manželka uplynul rok a mladá právnička Maia Rindell se pokouší vyrovnat se zničenou reputací a postavit se znovu na vlastní nohy. (83 %)

Nesvá (Insecure) – Jak by asi vypadalo nevšední přátelství současných černošských žen? Představí nám to komičky Issa Rae a Yvonne Orji v úspěšném komediálním seriálu. (78 %)

Siréna (Siren) – O přístavním městečku Bristol Cove se vždy říkalo, že v něm žily mořské panny - sirény. Když do něj přijede neznámá dívka, ze které se jedna ze sirén vyklube, rozpoutá se bitva mezi lidmi a mořem. (72 %)

Forrest Gump – Poznejte příběh Forresta Gumpa, válečného hrdiny, mistra v ping-pongu či majitele krevetového impéria, který proplouvá dějinami a hledá své místo v životě i skutečnou lásku. (88 %)

Dora a ztracené město (Dora and the Lost City of Gold) – Dobrodružný film na motivy známého dětského seriálu Dora průzkumnice o odvážné dívce, která spolu se svojí sestřenici a opičkou objevuje celý svět. (60 %)