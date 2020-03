HBO na víkend: Nacistická Amerika, vzpoura robotů, krach na Wall street a Spider-Man

Ve spolupráci s webem Filmtoro vybíráme filmy, seriály a dokumenty, které se objevily na streamovacích službách a mají české titulky nebo dabing. Zaujaly nás a a myslíme si, že by mohly zaujmout i čtenáře Živě.

Westworld

V zábavním parku Westworld poskytují zábavu roboti nerozeznatelní od člověka. Mohou se vzbouřit? A pokud ano, kdo je k tomu navedl? V první řadě jsme sledovali, jak se vzpoura zrodila. V druhé řadě, jak přesně vypadala. Ve třetí opouštíme zábavní park a roboti se nyní vydávají ovládnout náš skutečný svět.

Hodnocení IMDB: 89 %

Sci-fi seriál • 21 epizod (nové od 15. 3. 2020 ) • CZ titulky • CZ dabing

Spiknutí proti Americe (The Plot Against America)

Co kdyby se USA během druhé světové války přiklonily k Třetí říší a nikoli ke Spojencům? Zatímco nový americký prezident Charles Lindbergh fandí Hitlerovi, několik židovských rodin bojuje s narůstajícím antisemitismem. Příběh z alternativní historie vznikl podle stejnojmenné knihy Philipa Rotha a více než na vysokou politiku se zaměřuje se na vykreslení problémů několika obyčejných lidí.

Hodnocení IMDB: 62 %

Drama • 6 epizod (nové od 17. 3. 2020 ) • CZ titulky • CZ dabing

Černé pondělí (Black Monday)

V pondělí 19. října 1987 se odehrál nejhorší akciový krach v dějinách Wall Street. Toto je příběh o tom, jak se skupina outsiderů utkala s klubem zasloužilých titánů z Wall Street a způsobila kolaps největšího finančního systému na světě. Drogy, ženy i milióny tu prší jako o závod. Jestli jste toužili mít pokračování Vlka z Wall Street, tohle je ten správný kousek.

Hodnocení IMDB: 73 %

Komediální seriál • 16 epizod (nové od 15. 3. 2020 ) • CZ titulky • CZ dabing

Devs

Mladá počítačová inženýrka Lily Chan vyšetřuje tajnou vývojovou divizi jejího zaměstnavatele, který by mohl stát za vraždou jejího přítele. Je to další vizuální pecka plná symbolů a záhad, jak to umí jen Alex Garland (Anihilace, Ex Machina).

Hodnocení IMDB: 76 %

Sci-fi seriál • 8 epizod (nové od 5. 3. 2020 ) • CZ titulky • CZ dabing • HBO

Spider-Man: Daleko od domova (Spider-Man: Far from Home)

Pokračování příběhů Petera Parkera alias Spider-Mana, které ho tentokrát přesunou také do evropských zemí včetně Prahy. Zde se objeví záhadní elementálové a nový hrdina Mysterio. S ním se Peter nejdříve spřátelí, aby brzy zjistil, že Mysterio má i temnou minulost. Svěží podívaná přináší zpět klasickou popcornovou zábavu poté, co se v Avengers: Endgame osudově završily příběhy nejstarších Marvel hrdinů.

Hodnocení IMDB: 80 %

Komiksový film • CZ titulky

Další zajímavé tituly z poslední doby na HBO

Fosse/Verdonová (Fosse/Verdon) – Příběh romantického a kreativního partnerství mezi Bobem Fossem a Gwen Verdonovou. On byl filmař a jeden z nejvlivnějších divadelních choreografů a režisérů, ona byla největší broadwayskou tanečnicí své doby. Společně měnili tvář amerického zábavního průmyslu. Byť za cenu vlastního vztahu. (79 %)

Nula Nula Nula (ZeroZeroZero) – Pohled do zákulisí světového obchodu s kokainem od autora Gomory. Seriál sleduje dovoz kokainu z Ameriky do Evropy. Zaměřuje se na různé skupiny mocichtivých zločinců, mexických kartelů, kalábrijskou mafii a zkorumpované byznysmeny bojující o kontrolu nad obchodování s kokainem. (82 %)

Kruhy + Kříže (Noughts + Crosses) – Seriál pojednává o dvou mladých lidech, které rozděluje barva jejich pleti, ale spojuje je zakázaná láska. Zatímco Sephy je členka černé vládnoucí třídy, Callum je představitelem bílé spodiny, někdejších otroků černých. (55 %)

Protiúder (Strike Back) – Spojenectví mezi dvěma speciálními agenty trpí zásadním rozporem: první je americký odpadlík, druhý elitní britský špión. To jim ovšem nezabrání odvážně se pouštět do nejrůznějších krkolomných akcí. (83 %)

Dave – Neurotický muž z předměstí přesvědčil sám sebe, že je jeho osudem stát se nejlepším rapperem všech dob. Teď musí jen přesvědčit své pochybovačné přátele. A po nich? Co takhle celý svět! (74 %)