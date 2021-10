Upoutávka na seriál House of the Dragon je tady. Prequelu Hry o trůny se dočkáme příští rok

Navzdory původnímu skeptickému předpokladu HBO se Hra o trůny se stala nejúspěšnější a nejsledovanější sérií. I když osmá sezóna nakonec skončila pro mnoho diváků neuspokojivě, tak HBO chce na něj navázat další desetidílnou sérií.

Pod názvem House of the Dragon se dočkáme prequelu – tedy příběhu, který ukazuje, co původním událostem předcházelo. Děj seriálu bude situován do období 200 let před událostmi v seriálu Game of Thrones. Scénář připraví Ryan Condale spolu s George R. R. Martinem. Pilotní díl a některé další epizody bude režírovat Miguel Sapochnik, který už má za sebou několik dílů Hry o trůny.

Příběh bude vycházet z knihy George R. R. Martina Fire and Blood (Oheň a krev) a má pokrývat historii rodu Targaryenů. Seriál začal vznikat už v roce 2019, natáčí se především v Anglii.

Nejde zřejmě navíc o poslední prequel Hry o trůny. HBO má rozjednané i další série, které budou rozvíjet původní seriál. Seriálu House of the Dragon se dočkáme v roce 2022.