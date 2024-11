Headphones Day 2024 – setkání milovníků hudby, audio techniky a prvotřídního zvuku proběhne 29.11. a 30.11. v Praze

Už potřetí pořádá Audigo sraz milovníků hudby, audio techniky a prvotřídního zvuku pod názvem Headphones Day 2024. Na setkání si můžete poslechnout a porovnat spousty známých a méně známých sluchátek, sluchátkových zesilovačů a jiné audiotechniky. Samozřejmě jako obvykle platí, že si můžete donést oblíbené nahrávky, či vlastní sluchátka na srovnání.

Mezi značkami, které zde najdete, jsou Abbys, Astell&Kern, Audeze, Audio-Technica, Burson Audio, Dali, Dan Clark Audio, Feliks Audio, Final Audio, Focal, Grado, Hifiman, Chord, iBasso, Matrix Audio, Meze, Moondrop, Maim, Noble Audio, Sennheiser, SPL Audio, Stax, T+A, Topping Audio, Verum, Violectric a Warwick Audio.

Co se konkrétních modelů týče, tak zde budou například sluchátka Abbys Diana DZ (96 000 Kč), Audio-Technica ADX-3000 (25 000 Kč), Capmfire Astrolith (60 000 Kč), případně Noble Audio Viking Ragnar (82 000 Kč). A také zesilovače Auris Headonia 300B (306 000 Kč), Burson Audio Soloist Voyager (90 000 Kč), či Violectric MIIMBUS US 5 (5 300 Euro).

Akce Headphones Day 2024 se koná v Praze, prostorách Loft Město - Moře. Podmínkou vstupu je registrace zdarma, vybrat si můžete ze tří vstupů. Akce se koná v pátek 29. 11. 2024 do 12. do 18. hodin a pak ještě v soboru 30. 11. od 10 do 13 hodin a nebo od 14 do 17 hodin. Moc míst už nezbývá.

Zdroj: Audiogo.cz