Heco Celan Revolution 3: vyladěné, zábavné regálové Hi-Fi reprobedny [test]

Celan Revolution 3 se vyznačují poměrně vysokou charakteristickou citlivostí 90 dB / 2,8 V / m, jejich „německá“ impedance, udávaná v rozsahu 4 – 8 ohm jim zase zajišťuje schopnost fungovat s širokou paletou elektroniky. Dělení dvou pásem na úrovni 2 800 Hz je taktéž vcelku standardní záležitostí. Zajímavé je, že výrobce specifikuje frekvenční rozsah, padající až do hloubky 30 Hz, což je i s ohledem na velikost působivá hodnota, neméně zajímavý je i druhý pól, stoupající až k 52 000 Hz.

Zadnímu pohledu dominuje široký výdech bassreflexu, jímž lze nahlédnout do exponenciálně se zužujícího nátrubku s hrubým, matným povrchovým provedením. Ani tady výrobce nešetřil na kovu – ať už na obrubě nátrubku, nebo na velké obdélníkové destičce, skrze níž vedou reproduktorové terminály. Těch je netypicky pět, protože jednak umožňují bi-amping / bi-wiring, jednak lze přehozením můstkové propojky kladných terminálů zesílit výstup tweeteru o 2 dB.

S německou značkou Heco se mohou milovníci dobrého zvuku setkávat na trhu již od roku 1949, dnes svými výrobními řadami míří hlavně do dostupných a středních hi-fi sfér, kde se snaží nabízet „hodně za málo“, aby se tak řeklo. Jde to vlastně ruku v ruce s filozofií „mateřského“ koncernu Magnat, s nímž firma sdílí sídlo v Pulheimu. Mezi plnými sedmi řadami je druhou nejvyšší Celan Revolution, přičemž jméno Celan se objevuje v katalogu již dlouhé roky a je zaměřená na všestrannost při stereofonním poslechu i užívání si domácího kina.

Také elektrická fáze se drží celou dobu v rozumném rozsahu a je prostá nějakých prudkých, náročných změn. Heco by neměly být nijak zásadně náročnými partnery ani pro základní zesilovače.

Sedlo mezi prvními dvěma peaky na impedanci naznačuje, že právě tady je ladící frekvence bassreflexu – je to cca 50 Hz. Impedance neklesá pod úroveň cca 4 ohm, neprovází jí ani žádné divoké změny, které by byly zatěžující pro zesilovač, stejně jako tu není žádná stopa po rezonancích v podobě malých nespojitostí na naměřené křivce.

Software neměří anechoickou odezvu, ale frekvenční odpověď s přihlédnutím k zůstatku energie v čase - jde tedy nikoliv o změřený teoretický ideál toho, co reprosoustavy umí, ale o to, jak se reprosoustavy chovaly v konkrétních akustických podmínkách.

Měření frekvenční charakteristiky probíhalo ze vzdálenosti 1 m v ose mezi tweeterem a středotónovým měničem a to v uzavřeném semireverberantním prostoru s podlahovou plochou cca 50 metrů čtverečních, standardním zatlumením (koberce, velké plochy sedaček, rozlehlá knihovna, podhled vyplněný vatou, záclony a těžké závěsy,...), byť bez rozsáhlých akustických úprav.

Jak to hraje

Robustní Heco jsme poslouchali v běžných redakčních sestavách a místnostech, kupodivu bylo pro pocit trochu jedno, zdali jsou Heco v menší a dobře zatlumené cca 20 m2 velké místnosti, nebo zda jsou spíše v „dobře zabydlených“ 50 m2. Tak či tak, poslouchalo se primárně na sestavě s OPPO UDP-205, Métronome DSC1 a Norma Revo IPA-140 a to přes kabely Nordost Heimdall 2 a filtr GMG Power Harmonic Hammer 3000P. Porovnávalo se zde s Xavian Quarta. V druhém případě se poslouchalo přes Teac NT-503 nebo Cambridge CXC s Cambridge CXA81 a to na kabelech Dynamique Audio Horizon 2, přičemž k porovnání byly Fischer&Fischer SN-70. Alternativně tu jako zesilovač posloužil Grandinote Shinai a to s kabely Nordost Red Dawn.

Baskytara v „Hiccups“ Harry Sacksioniho („STS Test Demo CD Vol. 1“ | 2014 | STS Digital | STS-6111134) se s každým tónem tak hezky šťavnatě zhoupla a zamroukala, bas je celkově spíše měkčeji laděný, ale má objem a budí pocit váhy, která je snad ještě větší, než by napovídal poměrně výrazný objem skříně. Je cítit také lehce sametovější, laskavější pojetí, které ale nijak nepříjemně nezabarvuje celkovou čitelnost – basy se také z Heco linou vcelku snadno a vlastně jako kdyby jim trošku bylo jedno, jestli hrají se zesilovačem za 30 nebo 300 tisíc.

S lehkostí a hebkostí, nicméně oproti basu v trochu menší plnosti plynul také vokál Karen Matheson v „Ailein Duinn“ („L’Héritage Des Celtes“ | 2011 | Columbia | COL 481530-2). Čistota byla v rámci cenové třídy jednoduše dobrá, byť zvuk Heco není striktně audiofilský nebo analyticky zaměřený, spíše se chce říct, že se soustředí na hudbu a její příjemné vyznění. Laskavý hudební styl je nicméně dobře poslouchatelný a dlouhodobě neúnavný.

Činelů v „La Rosita“ Colemana Hawkinse a Bena Webstera („Encounters“ | 2013 | Verve | 31452147-2) bylo v lineárním nastavení právě tak akorát, zesílení o dva decibely už může být v živější akustice nebo při vyšších hlasitostech trochu moc světlé a řízné. Obecně je ale zvuk i na výškách poměrně jemný a decentní, tonální podání kovových nástrojů je v dané třídě velmi slušné a energie výšek pěkně navazuje na středobas, přednes je kompaktní. Celkově pak navzdory tomu, že Celan Revolution 3 prostě nejsou hyper-infomativní monitory, nabízí velmi slušnou čitelnost a takovou přirozenou formu zřetelnosti, ne vysloveně raritní za tyto peníze, ale ani úplně běžnou.

Působivě si umí Heco poradit s dynamickými skladbami, jako třeba „Rí Na Cruinne“ od Clannad („Extended Dynamic Experience 5“ | 2017 | STS Digital | STS-6111158). Na úderech velkých bubnů cítíte, jak si dokážou reprosoustavy „fouknout“, jak snadno naplní prostor energií a že jí mají docela dost. Zvuk je tak nějak neuspěchaný, úder není jako když švihne bičem, spíše jako když pukají ledovce – cítíte tu nesmírnou váhu, ty nesmírné působící síly, ale není to „úder na komoru“. I z tohoto pohledu nicméně vnímáte, že reprosoustavy není třeba pobízet a že hrají stejně ochotně s „malým“ i „velkým“ zesilovačem.

Zaposloucháte-li se do přednesu Celan Revolution 3, i z pohledu analytičnosti a schopnosti poskytnout informace a nuance patří Heco už do sféry plnohodnotného hi-fi – třeba vrstevnatá „Fortysomething“ od Eleonore („Incredible Music & Recordings“ | 2012 | STS Digital | STS-6111130) jako kdyby byla rozprostřená na velkém plátně, bez upozorňování na jemnůstky typu šumu hostů u stolů v úvodu skladby nebo echa živé nahrávky, poukazujícího na skutečnou velikost sálu. Hledáte-li ovšem, pak naleznete. V kontextu ceny podávají Heco výkon adekvátní vynaloženým. financím, problém tu rozhodně není a tak jako z ostatních pohledů, i tady je prostě standard dobrý.

Přestože Celan Revolution 3 vykazují lehkou tendenci ke směrovosti (respektive lehkou potřebu být správně umístěné v prostoru, takže stojí za to přizpůsobit jejich natočení konkrétním akustickým podmínkám). Nejvíce, jak se nicméně zdá, jim to sluší v přímé ose, tj. jsou-li natočeny na uši posluchače. Pak byla „Dream about you“ („STS Test Demo CD Vol. 1“ | 2014 | STS Digital | STS-6111134) rozprostřená mezi reprosoustavami, ale bez pocitu nějakého centrálního těžiště nebo nějakého ukotvení v ozvučnicích – přednes je vcelku volný a vzdušný, hlavně ale v pravolevém směru přehledný a dobře organizovaný.

Všechno řečené se sčítá do univerzálně příjemné poslouchatelnosti a i „popík“ „Breaking Silence“ ze stejnojmenného alba Janis Ian (1993 | Columbia | 519 614-4) bylo radost poslouchat. Tak měkce se pohupoval, netlačil na pilu a přitom bylo cítit ten jemný gravitační tah, který vtahuje „dovnitř“, tedy do poslechu, s kterým můžete strávit celé odpoledne. Hudba je nabízena ve velkém měřítku, ochotně a i když cítíte lehce akcentovaný basový základ a fakt, že zábavnost je přednější, než autenticita v měřítku 1:1, zvuk není suchý a snadno plyne – patrně i díky dobrému pocitu timingu.

Verdikt

Německé středně velké a finančně dostupné regálovky Celan Revolution 3 jsou důkazem, že Heco po více než sedmi dekádách na trhu má potřebné zkušenosti. Za dané peníze dostanete příkladnou „porci“ materiálů a pěkné zpracování, dostanete třeba i možnost přizpůsobit si vysoké tóny akustice nebo vkusu a hlavně dostanete zvuk, který se line ochotně, snadno, je velký (až trochu zaplavující) a má energii, i když se nikam dramaticky nedere. Celan Revolution 3 není produkt pro striktního audiofila, ale dobře vyladěná, zábavná reprosoustava pro široké publikum, které chce stejně koukat na filmy, jako chce poslouchat rádio nebo rockovou hudbu a hned vzápětí komorní jazz.

Celan Revolution 3 – s vlastní stopou jemnosti a laděním „do příjemna“ – to všechno zvládnou a zdá se, že k tomu nepotřebují ani nějakou speciální volbu zesilovače. Ačkoliv pak neexcelují v žádném jediném ohledu, z celkového pohledu se všechno sečte v rozhodně nadprůměrně pozitivní celkový dojem, který má za danou cenu všechno právě tak jak má mít.

Heco Celan Revolution 3

Cena: 25 490 Kč

Zapůjčil: Horizon Trading Prague

Technické parametry

2-pásmová reprosoustava se zadním bassreflexem

MDF skříň reprosoustav

Osazení : 1x 170 mm středobasový reproduktor, 1x 30 mm výškový reproduktor

: 1x 170 mm středobasový reproduktor, 1x 30 mm výškový reproduktor Výkon : 100 / 160 Watt

: 100 / 160 Watt Impedance : 4 - 8 Ohm

: 4 - 8 Ohm Frekvenční rozsah : 30Hz - 52kHz

: 30Hz - 52kHz Dělící frekvence: 2.800 Hz

2.800 Hz Citlivost : 90 dB

: 90 dB Rozměry (ŠxVxH): 240 x 420 x 360 mm

(ŠxVxH): 240 x 420 x 360 mm Hmotnost: 10,4 kg / kus

Poznámka redakce: Autor je šéfredaktor magazínu HiFi Voice, článek byl převzat z HiFi Voice