Henry Cavill a Alan Ritchson spolu ve válečné komedii Guye Ritchieho. První trailer vypadá parádně

Válečná komedie z druhé světové války? Ano, přesně tohle se chystá a nebude to žádná fikce jako byli Hanebný pancharti od Tarantina. Tentokrát to bude dle skutečných událostí. Film má zatím pouze anglický název – The Ministry of Ungentlemanly Warfare, český překlad zní například Ministerstvo nedžentlmenské války, ale název bude nejspíše nakonec jiný.

Anglický název je totiž převzatým titulem velmi úspěšné knihy od Damiena Lewise roku 2014. V té autor zpracoval na základě odtajněných dokumentů britského ministerstva obrany historii založení první utajené speciální bojové jednotky, která byla činná za druhé světové války. Ta měla za úkol ničit nacistické jednotky za nepřátelskými liniemi. Z ní později po válce vznikla moderní britská SAS (Special Air Service/Zvláštní letecká služba).

První SAS vznikla v roce 1941 jako skupina dobrovolníků, vesměs bývalých členů britských Commandos. Je ale jasné, že byť Guy Ritchie režíruje válečný film o reálné operaci Poštmistr (Operation Postmaster), tak to nebude žádný strohé dokumentární dílo. Naopak nás čeká akční jízda s patřičnou nadsázkou a humorem.

V hlavní roli uvidíme Henryho Cavilla, který pojal zjevně svoji roli zcela jinak, než ho známe ze Supermana, nebo Zaklínače. Sekundovat bude například Alan Ritchson (Reacher), ale také Cary Elwes (Mission: Impossible Odplata), Eiza González (Alita: Bojový Anděl), Henry Golding (Klub nájemných vrahů), Hero Fiennes Tiffin, Til Schweiger.

Datum české premiéry zatím není známé, v USA bude film kinech od 19. dubna 2024. Můžeme jen doufat, že film půjde i do našich kin.