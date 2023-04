Henry Cavill se naposledy na Netflixu vrací jako Zaklínač. Pořádný trailer na třetí sérii je konečně tady

Zaklínač je velmi populární fantasy seriál společnosti Netflix o Geraltovi z Rivie, který má zatím dvě sezóny. Základem jsou knihy polského autora Andrzeje Sapkowského, ale celosvětovou popularitu mu zajistila až velmi oblíbená videoherní série.

A máme tady nový trailer na sérii třetí. Co o ní říká Netflix? Oficiální shrnutí děje je následující: "Geralt vezme Ciri z Cintry do úkrytu a je odhodlán ochránit svou nově sjednocenou rodinu před těmi, kteří ji chtějí zničit. Svěří jim Ciriin magický výcvik a Yennefer je zavede do chráněné pevnosti, kde doufá, že zjistí více o dívčiných nevyužitých schopnostech; místo toho zjistí, že se ocitli na bitevním poli politické korupce, temné magie a zrady. Musí se bránit, dát v sázku všechno – nebo riskovat, že jeden druhého navždy ztratí."

Třetí série Zaklínače je poslední, ve které si hlavní roli zahraje velmi oblíbený Henry Cavill. Ten už opřed časem oznámil, že seriál od Netflixu opouští. Roli ve čtvrté sérii převezme Liam Hemsworth. Henry Cavill měl hrát Zaklínače všech původně plánovaných sedm sezón, ale z více důvodů s rolí skončil.

Původně se Cavill měl vrátit do DC jako Superman, ale noví šéfové studia DC James Gunn a Peter Safran se rozhodli postavu přeobsadit za někoho mladšího. A tak Henry Cavill si odskočil k Amazonu, kde bude zahrát hlavní roli v seriálové adaptaci populární sci-fi fantasy válečné hry Warhammer 40 000. Zároveň sérii produkuje a má celý proces tvorby pod kontrolou, neboť je také velký herní fanoušek této série. Je totiž známo, že jakožto znalec předlohy Zaklínače byl seriálem Netflixu velmi zklamaný.

Prvních pět dílů třetí sezóny Zaklínače bude uvedeno 27. června, zbývající tři epizody budou dostupné 29. července 2023.