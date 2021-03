Herní špunty Logitech G333 mají dva měniče a připojení přes analog i USB-C

Novinka společnosti Logitech je sice určena pro hráče, ale potěší i ostatní, kteří chtějí používat klasická drátová sluchátka. Špunty Logitech G333 jsou osazena rovnou dvěma dynamickými měniči, a to o průměru 9,2 mm (pro basy) a 5,8 mm (pro středy/výšky).

G333 se připojují kabelem, což značně snižuje nežádoucí zpoždění zvuku tolik obvyklé u bezdrátových sluchátek. A to nejen pomocí klasického 3,5mm Jack konektoru, ale také přes dodávanou redukci na USB-C rozhraní, to využijí majitelé telefonů bez normálnímu sluchátkového výstupu, jak je bohužel stále častější. Nechybí samozřejmě vestavěný mikrofon a tlačítka pro ovládání hlasitosti, či hovoru, plochý kabel by měl být odolnější proti poškození i proti zamotání.

Jako většina herních sluchátek i tato se snaží zaujmout designem, špunty Logitech G333 se vyrábí ve třech barevných variantách (černé, bílé/stříbrné a purpurové). Oficiální cena je 1 390 Kč.