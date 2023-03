Herní True Wireless sluchátka Logitech G Fits se přizpůsobí každému uchu. Slibují mimořádné pohodlí a výbornou pasivní izolaci

Zcela bezdrátová sluchátka (True Wireless) v posledních letech v oblibě zcela válcují ostatní kategorie a prakticky všichni výrobci je prodávají. Nechybí tak ani v nabídce Logitechu, který je v ČR brán jako výrobce HW a herního příslušenství pro počítače. V USA však pod tuto značku spadá i Ultimate Ears, což je výrobce audiotechniky.

Tento měsíc se v ČR začala prodávat sluchátka Logitech G Fits, která nabízí technologii tvarování Lightform. Co to znamená? Zjednodušeně – sluchátka vložíte do ucha, hmota se zahřeje a přizpůsobí tvaru vašeho ucha. V USA už tuto technologii nabízí firma u sluchátek pod značkou Ultimate Ears už dva roky, nyní konečně přišla do Evropy.

Ergonomie špuntových IEM sluchátek pro náročné se řeší speciálními odlitky, tvarovkami, které si může člověk nechat vyrobit na zakázku. Není to levná záležitost, ale výsledky jsou výborné, kromě pohodlí to přináší vynikající pasivní izolaci (podrobný test jsme dělali před několika lety).

Logitech nyní vytváří tvarovaná sluchátka na míru během 60 sekund. Vloží se do ucha, mobilní aplikace Logitech G FITS spustí řadu zabudovaných diod LED, které zpevní gelové nástavce podle obrysů každého ucha. Výsledkem je větří pohodlí, bezpečné uchycení a lepší izolace. Výrobce slibuje „nejlepší pasivní zvukově izolační efekt ve své třídě“.

Bezdrátová herní sluchátka Logitech G FITS True Wireless Gaming Earbuds, se ale nespoléhají pouze na patentovanou technologie Lightform, která přizpůsobí sluchátka na míru. Kromě Bluetooth 5.2 sluchátka využívají technologii Lightspeed lze je připojit k PC, Mac, Playstation, Nintendo Switch, atd.

U Bluetooth připojení u poslechu hudby je udávaná výdrž 10 hodin, 12 hodin pak přidává pouzdro. U hovorů je to pak 6,5 hodiny a 7 hodin přidá pouzdro. Co se výdrže týče při poslechu při využití připojení LIGHTSPEED, tak je 7 hodin, pouzdro přidává 8 hodin. Pokud jde o komunikaci, tedy hovor, tak výrobce udává 4,5 hodiny + 5 hodin pouzdro.

Výrobce u sluchátek Logitech G FITS slibuje „plný, teplý a detailní zvuk s hlubokými průraznými basy“. Aplikace Logitech G FITS nabízí k optimalizaci zvuku pro hry FPS nebo RPG, hudbu, podcasty, zvýraznění basů – samozřejmostí je možnost zvolit vlastní nastavení ekvalizéru. Pro čistou komunikaci má každé sluchátko dva vestavěné mikrofony s tvarováním paprsku (beamforming).

K sluchátkům s pouzdrem výrobce přidává adaptér USB-A LIGHTSPEED a také adaptér USB-C. Vyrábí se ve dvou barevných variantách. Sluchátka máme přislíbeny na test, tak vám pak řekneme, jak funguje technologie Lightform a jak sluchátka celkově hrají.