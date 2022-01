Hisense letos nabídne nový 75" MiniLED televizor s jasem 2 000 nitů

Čínský Hisense sice v ČR boduje především v ekonomické třídě produktů. to ale neznamená, že by nemířil i do prémiové třídy. Na CESu představil svoje modelové řady televizorů pro rok 2022.

Na nejvyšší pozici bude novinka Hisense U9H. Půjde o 75" 4K televizor s Mini LED podsvícením a120Hz Quantum Dot panelem. Zajímavější je, že televizor má přímé zadní MiniLED s 1280 nezávislými zónami a špičkovým jasem 2 000 nitů (pro srovnání, loňský prémiový Samsung NeoQLED QN90 s mimiLED podsvícením měl 1000 zón a špičkový jas 1 500 nitů).

Samozřejmostí je Dolby Vision a Dolby Vision IQ, hráči ocení automatický režim s nízkou latencí Game Mode Pro, HMDI 2.1 s režimem 4K120P, VRR, ALLM režim či podpora AMD FreeSync. Systém bude Google TV, zvuk má být Dolby Atmos v konfiguraci 2.1.2. Cena za 75" Hisense U9H v USA je 3 200 USD (zhruba 70 000 Kč).

Pod tímto modelem být Hisense U8H, dostupný v 55", 65" a 75" verzi. U8H také bude mít MiniLED podsvícení, má mít ale méně zón a maximální jas 1500 nitů. Opět panel má mít 120 Hz, režim Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, HDR10+. I tento televizor má mít HDMI 2.1. Nejmenší 55" verze má být za 1 099 USD (zhruba 24 000 Kč).

Nižší řada U7H má být také 120 Hz, ale už bude mít normální LED podsvícení, ale výbava (IMAX enhanced, Filmmaker Mode, Dolby Vision IQ, HDR 10/10+/Adaptive, Quantum Dot, HDMI 2.1, FreeSync) zůstává. Úhlopříčky mají být 55", 65", 75" a 85". Tady ceny v USA začínají na 800 USD (18 000 Kč).

Ekonomickou variantou s 60Hz LCD panelem pak bude řada Hisense U6H, opět ale nabídne výbavu jako vyšší modely, tedy Quantum Dot panel, Dolby Vision IQ, HDR 10/10+/Adaptive, Filmmaker Mode. Úhlopříčky mají být 55", 65", 75".

Zdroj: Hisense, FlatspanelHD