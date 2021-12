Hisense má novou řadu QLED televizorů A7GQ s Dolby Vision a přidává k ní i soundbar zdarma

Hisense je jeden z největších výrobců televizorů na světě a je populární zejména výborným poměrem cena/výkon. Tento podzim představila čínská společnost novou řadu televizorů Hisense A7GQ.

Nová řada chytrých QLED televizorů A7GQ je osazena Quantum Dot obrazovkou s 90 % pokrytím barevného prostoru DCI/P3. Televizor využívá přímé zadní podsvícení s lokálním řízením jasu (FALD). Pro přepočet na 4K jsou využívány prvky umělé inteligence AI Picture Optimization. V reálném čase automaticky procesor rozpozná a optimalizuje nastavení dynamiky obrazu podle obsahu.



Pro přepočet na 4K jsou využívány prvky umělé inteligence AI Picture Optimization

Co se podpory HDR formátů týče, tak podporuje všechny formáty – tedy Dolby Atmos, HDR10+, HDR10 a HLG. Plynulý a ostrý obraz bez rozmazání nebo problikávání má zajistit technologie MEMC, která vkládá mezisnímky a vytváří plynulý pohyb i při rychlé změně scény nebo při rychlých pohybech kamery.

TV má k dispozici herní režim s variabilní frekvenci (VRR), podporuje nový standard eARC. Herní režim nabídne funkci automatického módu nízké latence (ALLM). Po připojení herního zařízení se televizor automaticky přepne do herního režimu, udávané zpoždění je 16 ms. Televizor je osazen 50Hz/60Hz panelem, takže logicky režim 4K120P nenabídne. Samozřejmostí je ovládání hlasem.



TV má k dispozici herní režim s variabilní frekvencí (VRR),

podporuje i funkci automatického módu nízké latence (ALLM)

O zvuk se postará technologie Dolby Atmos, nechybí podpora DTS Virtual:X. Co se systému týče, tak je zde VIDAA U5.0 s bohatou nabídkou aplikací, například Netflix, YouTube, Amazon Prime, VOYO a další, ChromeCast je vestavěný. Dvojice USB konektorů umožňuje případně využívat i TimeShift (časově posunuté sledování TV), případně nahrávání pořadů na připojený pevný disk.

Televizor má i vestavěné obousměrné rozhraní Bluetooth a rychlou dvoupásmovou Wi-Fi. Potěší také certifikace TÜV Rheinland za nízké emise modrého světla a ochranu soukromí.

Řada A7GQ se prodávají ve velikostech 75, 65, 55 a 50 palců. Později se dočkáme i menší 43“ verze. Ceny aktuálně začínají na částce 13 990 Kč.



K největší 75" verzi A7GQ aktuálně dostanete zdarma velmi dobrý

soundbar Hisense HS312 s Dolby Atmos a výkonem 300 W

Zajímavou akci má Hisense nyní od 15.10 do 31.12.2021. Pokud si koupíte televizor této značky a do 14 dnů si zaregistrujete účtenku, tak dostanete soundbar zdarma. K největší 75" verzi A7GQ to například bude velmi dobrý soundbar Hisense HS312 s Dolby Atmos a výkonem 300 W.

Zdroj: TS, Hisense