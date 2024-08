Hisense nesází jen na MiniLED. Nový televizor má OLED panel s vyšším jasem a Dolby Vision IQ

I když se čínský Hisense zaměřuje na MiniLED televizory a mimo jiné se chlubí 115" úhlopříčkou, tak nezapomíná OLEDy. Letošní model ponese označení A85N a má být osazen nejnovější generací WOLED panelu od LG s vysokým jasem. Dostupný bude ve velikostech 55" a 65", startovací cena by Evropě měla být 1 600 Euro a 2 200 Euro, což odpovídá ceně 40 000 Kč a 55 000 Kč.

OLED televizor Hisense A85N by měl nabídnou jas ve špičkách až 1 000 nitů, přičemž jas bude automaticky řízen zabudovaným senzorem. Výrobce také rovnou uvádí, že speciální software chrání obrazovku před vypalováním a prodlouží tak její životnost. TV má podporovat 120Hz, hráči ocení dva plnohodnotné HDMI 2.1 vstupy s podporou VRR, ALLM, nemá chybět ani AMD Freesync Premium. Hisense slibuje inpul lag v herním režimu 9,5 ms. Celkem HDMI vstupy budou čtyři.

Co se systému týče, tak Hisense i zde využije svůj systém Vidaa U7.6 OS s hlasovou asistencí Amazon Alexa. O kvalitní obraz se má starat firemní AI upscaling, z HDR formátů má zde být vše, tedy Dolby Vision IQ, HDR10+, HDR10 a HLG. Nebude chybět ani Filmmaker Mode, či IMAX Enhanced. Zvuková část o výkonu 60 W nabídne Dolby Atmos. Stojan bude otočný.

Co se cen týče, tak Hisense zároveň s novinkou spouští od 2.9 v Německu akci, kdy při nákupu TV vrátí zákazníkovi 400 Euro. Pokud by dostal zájemce o nový OLED stejnou slevu i u nás, tak by 55" model už přišel na daleko zajímavějších 30 000 Kč.

Zdroj: Hisense, Whathifi

