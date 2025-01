Hisense přivezl na CES revoluční TriChroma LCD. Jeho RGB podsvícení dokáže barvami překonat QD OLED

Hisense máme u nás hlavně spojený s televizory, které působí jako levnější a přitom stále slušně kvalitní alternativa prémiových značek. Reálně získal Hisense ve třetím čtvrtletí loňského roku přes 64 % globálního trhu televizorů nad 100" a vládne velkoformátovým televizorům ve Spojených státech, kde mají pro obří televizory prostor. Kupodivu je ale v rámci všech úhlopříček Hisense i jedničkou na japonském trhu, z čehož domácí Sony či Panasonic rozhodně nemají lehké spaní.



místo klasického černobílého podsvícení dostanete RGB s plnějšími barvami

Že Hisense neumí jen ovládnout trh, ale dokáže i unikátně inovovat, ukazuje novinka v podobě TriChroma LED TV. Klasický miniLED LCD televizor (ať má označení QLED, LED či QNED) využívá bílé zadní podsvícení, které proniká skrze LCD panel řídící jaké barvy a v jaké intenzitě divák uvidí. MiniLED nahradil rovnoměrné bílé podsvícení černobílým obrazem v nízkém rozlišení.



Lepší podání barev díky RGB diodám

TriChroma nahrazuje toto černobílé podsvícení plně barevným RGB podsvícením. Když je potřeba zobrazit červenou plochu, nemusí se filtrovat bílá barva podsvícení, ale plně se propustí sytě červené zadní podsvícení. Samotné podsvícení tedy bude zobrazovat barevný obraz v nižším rozlišení (Hisense hovoří o desítkách tisíc RGB diod na 116" úhlopříčce) a LCD s kvantovými tečkami to pak zpřesní a ukáže v plné ostrosti.



Barevný objem nad úrovní QD OLED jsme od LCD opravdu nečekali

Toto RGB podsvícení především dokáže nabídnout dosud rekordní pokrytí barevného prostoru BT.2020. U televizorů s panely QD OLED pravidelně žasneme nad sytou intenzitou jasných barev, TriChroma LED TV má nabídnout ještě o několik procent intenzivnější a jasnější barvy. Protože jde technicky stále o miniLED televizor, nemusí se Hisense krotit v jasu a nabídne až 10 000 nitů.



116" model UX bude prvním a zatím jediným s RGB podsvícením

Reálně zatím Hisense nabídne obrazovku TriChroma LED TV jen v jediném prémiovém modelu UX s obří úhlopříčkou 116". Běžné řady televizorů zůstávají u tradičního MiniLED podsvícení bílými diodami. Cena tedy rozhodně nebude nízká, ale pro Hisense to hlavně ukáže mimořádné schopnosti, které konkurence nedokáže nabídnout. V rámci prémiových velkoformátových televizorů to přes vyšší cenu ale bude nejspíš levnější jak obrazovky MicroLED, které vládnou velkoformátovým televizorům, u kterých se na cenu raději neptáte. Do budoucna by se tak TriChroma LED TV mohl stát zajímavou alternativou pro ty, kteří čekají, až MicroLED zlevní.



Přesně sladit barevné podsvícení a samotný LCD displej není určitě jednoduché

Sice si tedy letos televizor s unikátním RGB podsvícením domů nekoupíte a my budeme rádi, když se alespoň jeden předváděcí kus v České republice objeví, je to ale konečně v rámci LCD technologie zajímavá inovace. Hlavní problém není s náročností výroby, jako v případě MicroLED, ale s výpočetní náročností přesného sladění RGB podsvícení a následného filtrování LCD panelem. Je tedy naděje, že by se RGB podsvícení mohlo časem dostat i do levnějších televizorů s menšími úhlopříčkami.