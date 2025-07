Hisense slibuje až 8 let aktualizací pro svou platformu Vidaa. Následuje tak LG i Samsung

Výrobce televizorů Hisense oznámil, že platforma Vidaa má dostávat aktualizace až po dobu osmi let. Hisense tímto krokem následuje (a možná i překonává) konkurenční značky LG a Samsung, které v loňském roce změnily politiku ohledně softwarových aktualizací.

LG nyní slibuje čtyři velké upgrady systému webOS, Samsung až sedm let aktualizací pro svou platformu Tizen. Hisense však posouvá hranici ještě dál – až osm let podpory pro svou platformu Vidaa. Ten najdete nejen v televizorech značky Hisense, ale také v některých řadách TV Toshiba, či Sencor.

Dle vyjádření společnosti má platformu Vidaa aktuálně používat více než 30 milionů chytrých televizorů napříč více než 400 značkami po celém světě. Nejvíce se však využívá v Evropě, či Asii. V USA naopak Hisense dlouhodobě vsází hlavně na Google TV.

Co přesně aktualizace zahrnují?

Podle oficiálního vyjádření společnosti budou aktualizace zahrnovat:

nové funkce a vylepšení rozhraní

zajištění kompatibility s aktuálními streamovacími službami

opravy chyb a bezpečnostní záplaty

Společnost však záměrně používá formulaci "až 8 let", což znamená, že délka podpory se může lišit podle modelu. Je tedy pravděpodobné, že nejdelší podporů získají vybrané prémiové řady nebo modely s novými čipy. Například některé modely roku 2025 budou dodávány se systémem Vidaa 8.5 a během roku budou aktualizovány na verzi 9.0. Jiné novinky už vyjdou rovnou s Vidaa 9.

Proč se výrobci najednou starají o aktualizace?

Ještě před pár lety platilo, že většina výrobců chytrých televizorů nezaručovala po zakoupení televizoru žádné aktualizace operačního systému. Záleželo na výrobci a systému, například Sony svůj vyladěný Google updatuje průběžně několik let. Obecně ale nové verze byly výsadou nových modelů a někdy jste se oprav chyb nedočkali vůbec.

Tato praxe se naštěstí mění, nicméně důvodem není pouze zájem o spokojenost zákazníka. S tlakem na co nejnižší cenu výrobci hledají další zdroj příjmů a tak roste význam reklamního byznysu – aktualizovaný systém umožňuje výrobcům zobrazovat nové reklamní formáty i na starších modelech, a tím zvyšovat příjmy z provozu platforem. Pokud přesně z toho důvodu aktualizace ale nechcete, tak je stačí v systému TV ručně zrušit. Volba je na vás.

Do se doby podpory týče, tak Hisense sice o rok překonává své konkurenty v segmentu chytrých televizorů, ale stále drží rekord Apple: zařízení Apple TV HD dostává aktualizace systému tvOS již více než 10 let.

Přístup Hisensu je rozhodně příjemným posunem. Pokud firma dodrží své sliby, může to být další motivací pro zákazníky, kteří hledají televizor s dlouhodobou podporou a bez obav z brzkého zastarávání systému. Platí totiž, že softwarová podpora je jedním z důležitých faktorů, na který by člověk při výběru chytré televize brát zřetel, neboť to znamená delší životnost televizoru.

Zdroj: Techradar, Vidaa