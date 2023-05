Hollywood se zastavil. Scenáristé začali stávkovat, což ohrozí vznik nových filmů i seriálů

Šestitýdenní vyjednávání Writers Guild of America (WGA, scenáristické odbory) s produkčními společnostmi nikam nevedly, američtí scenáristé proto po 15 letech začali znovu stávkovat. Naposledy tak učinili na přelomu let 2007 a 2008, stávka trvala 100 dní.

Tehdejší stávka se točila především kvůli tomu, že autoři scénářů nejsou odměňováni za opětovné uvádění děl na DVD či při prodeji práv nově vznikajícím online platformám. Tomu předcházely dlouhé stávky v 80. letech, kde se zase scenáristé se studii dohadovali kvůli tzv. residuals („reprízné“) na videokazetách.

S nulovými nebo nízkými odměnami při opětovném uvádění a prodeji práv bojuje WGA i nadále. Cech scenáristů požaduje také vyšší příspěvky na sociální a zdravotní pojištění. Chce větší autorské týmy a více času na práci. WGA odhaduje, že by studia musela autorům platit o 429 milionů dolarů ročně navíc.

Aliance filmových a televizních producentů, do níž patří Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount a Sony, chce pustit jen 86 milionů.

Co bude teď?

WGA zastupuje zhruba 12 tisíc scenáristů. Ti všichni teď až do odvolání přestali pracovat. Akce budou mít postupný dopad. V USA okamžitě přestane vznikat většina každodenně vyráběných pořadů (talkshow, late night show, nekonečné seriály…).

Pokud jde o sezónní seriály a filmy, tam se stávka projeví až později. Zatím mají studia v šuplíku zásoby textů, streamovací služby se zase mohou ve větším spolehnout na akvizici zahraničních titulů. Jestliže však stávka znovu potrvá několik měsíců, bude se opakovat scénář (sic!) z rok 2008.

Seriály se dotočily, ale měly nižší než plánovaný počet dílů. Narychlo se musely dějové linky upravit, což se také podepsalo na kvalitě. Tehdejší stávka ovlivnila Lost, Prison Break, Dr. House, The Big Bang Theory, The Office a další seriály.

Na filmech se projevila tím, že při natáčení ve štábu chyběli scenáristé, kteří by upravovali texty na místě, prosazovali svou vizi proti té od režiséra. Schytala to hlavně bondovka Quantum of Solace, kde scénář za běhu měnili režisér Marc Forster i hlavní herec Daniel Craig. Stávka ovlivnila také podobu Terminator Salvation nebo X-Men Origins: Wolverine, které vznikaly a přepisovaly se ve spěchu. Nebo je to alespoň příhodná výmluva pro jejich (ne)kvality…