Hollywood zamrzl, stávku zahájili i herci. Žádné nové filmy a seriály teď vznikat nebudou

Od začátku května v Hollywoodu stávkují scenáristé, kteří se nedohodli s produkčními společnostmi na nových podmínkách a vyšších odměnách. Stále se však mohlo točit podle již hotových scénářů, jen je nikdo, kdo byl součástí odborů, nesměl upravovat. Jenže teď už ani nebude s kým točit.

Stávku totiž zahájila herecká asociace Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA). Tyto odbory čítají přes 160 tisíc filmových a televizních herců, dabérů, rozhlasových herců a moderátorů, dále některé hudebníky, novináře, tanečníky atd.

SAG-AFTRA nenašla ani po čtyřtýdenním vyjednávání řeč s Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Aliance filmových a televizních producentů, do níž patří Netflix, Amazon, Apple, Disney, Warner Bros. Discovery, NBC Universal, Paramount a Sony, byla v podmínkách neústupná.

„Jak víte, v uplynulém desetiletí se vaše odměny výrazně snížily kvůli vzestupu streamování. Umělá inteligence navíc představuje existenční hrozbu pro tvůrčí profese a všichni herci a umělci si zaslouží smlouvy, které je chrání před zneužitím jejich identity a talentu bez souhlasu a odměny. Navzdory odhodlání našeho týmu hájit vaše zájmy, AMPTP odmítla uznat, že obrovské změny v průmyslu a ekonomice mají škodlivý dopad na ty, kteří vykonávají práci pro studia,“ píše prezidentka herecké asociace Fran Drescher (Fran Fine ze seriálu Chůva k pohledání) členům SAG-AFTRA.

Vedle nedostatečných odměn a obavy z AI, která bude lidem před kamerou či mikrofonem brát práci, pak asociace varuje i před tzv. self-taped auditions. Během covidu se omezily klasické castingy a studia začala ve velkém přijímat domácí nahrávky hereček a herců, kteří se chtěli ucházet o role.

Pandemie skončila, takhle z nouze ctnost ale nikoliv. Herci si stěžují, že studia už prakticky nepořádají klasické konkurzy, kde by mohli oslnit osobním šarmem. Místo toho požadují domácí nahrávky se spoustou textu a minimem času na přípravu.

Umělci registrování v SAG-AFTRA po dobu stávky nesmí nejen natáčet či se jinak podílet na tvorbě, ale ani zúčastňovat se konkurzů (prezenčních ani distančních), nesmí dělat reklamu v interview, na sociálních sítích, festivalech a jiných veřejných místech. Ve čtvrtek tak například v Londýně proběhla slavnostní premiéra Nolanova Oppenheimera. Herci se prošli po červeném koberci, ale už se nezúčastnili následného diskuzního panelu.