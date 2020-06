Honor Magic Earbuds: True Wireless sluchátka s ANC, na která si raději dejte pozor [test]

Sluchátka na pohled nevypadají špatně, problémy pocítíte především ve zvuku.

Plusy V uchu netlačí

Malá dobíjecí krabička Minusy Zvuk

Výdrž

Jen základní potlačení hluku 4 /10 Hodnocení

Značka Honor patřící pod Huawei, se snaží cílit především na mladé. Z původních telefonů se zajímavou výbavou a nízkou cenou expanduje i do dalších oblastí, jako jsou notebooky, televizory nebo domácí spotřebiče.

Široké rozkročení napříč mnoha produkty platí hlavně v Číně, u nás to jsou hlavně telefony, sluchátka a notebook. Notebook záměrně bez množného čísla. Honor prodává jeden model v jediné konfiguraci. Není vůbec špatný, nedávno jsem jej ostatně testoval na Živě.

Na trh nově přišla i sluchátka Honor Magic Earbuds. Zcela bezdrátová, s aktivním potlačením hluku a za cenu pod tři tisíce korun. Protože s produkty Honoru mám dobré zkušenosti, samozřejmě jsem se rád pustil do jejich testování.

Nízko nastavená laťka nestačí

Už brzy se ale ukázalo, že tato sluchátka si dobré slovo nezaslouží. Začalo to už párováním. Já vím, hloupost, ale sluchátka se telefonu hlásí jako Huawei Walrus. To, že Honor změnil jen text na obalu a ani nesáhl do firmwaru, naznačuje péči, jakou tomuto produktu v ústředí společnosti věnovali. Při párování s telefony Huawei/Honor se spárují po otevření krabičky a potvrzením u obrázku sluchátek na displeji.

První poslech hned naznačil, že je tady něco špatně. Takto nemají sluchátka hrát. Nejsem žádný sluchátkový fajnšmekr a raději dávám přednost praktickému streamování než poslouchání FLAC souborů. Kvůli svému věku jsem se také už smířil, že velmi vysoké frekvence prostě neuslyším.

Honor Magic Earbuds ale ani mou nízko nastavenou laťku nepřekonaly. Schválně jsem doma pro srovnání vytáhl drátové pecky Huawei (s bočním vývodem zvuku jako Apple Earpods), které se přibalovaly k telefonům, a od kterých nikdo nečeká úžasný zvukový zážitek. Honor Magic Earbuds ale nedokázaly překonat zvukem ani tuto laťku v úrovni čáry na silnici, snad jen se lépe vyrovnaly s podáním basů.

Vyšší středy dominují

Co je tedy špatně? Kvůli nevyrovnané charakteristice sluchátek slyšíte trochu víc basy, naprosto ale dominují vyšší středy. Poslechem postupných frekvencí snadno odhalíte jasný hrb vyšší hlasitosti mezi 3-4,5 kHz. Toto je přesně oblast pro agresivní sykavky, takové to c, č, s, š, ť. Při zpracování hlasu z mikrofonů se podobné frekvence často tlumí, aby zvuk zněl přirozeněji. Tato sluchátka ale vrátí i mluveným podcastům nepříjemnou agresivitu, která při delším poslechu unavuje.

Samozřejmě běžně sluchátka, která se chtějí zalíbit zvukem, použijí tzv. V charakteristiku. Prostě zvýrazní basy a výšky. To není nic špatného a pro řadu žánrů raději uvítáte zvuk zábavný, než analyticky přesný. Tady ale charakteristika spíš připomíná velblouda dvouhrbého. Dolní basy trochu lezou nahoru, ale chybí jim úplný spodek (to i kvůli konstrukci pro volnější pozici v uchu) a také úplné výšky, které nahrazují zvýrazněním vyšších středů.

Na řekněme poloviční hlasitost není ten efekt tak výrazný a sluchátka hrají jako obyčejná ne zrovna basující sluchátka. Při využití horního konce hlasitosti se ale zvyšuje hlasitost především těch vyšších středů. Mluvené slovo tedy agresivními sykavkami unavuje, v hudbě přijdete o rovnoměrné rozložení melodie a slyšíte především vyšší středy.

Aktivní potlačení hluku o generace horší

Velkým prodejním argumentem sluchátek Honor Magic Earbuds je zabudovaná podpora potlačení hluku. Delším podržením prstu na libovolném sluchátku zapnete nebo vypnete potlačení hluku a díky tomu se to velmi snadno používá. Potlačí se ale jen úplně ty nejspodnější frekvence.

Za dobu testování různých sluchátek jsme potkali už několik generací potlačení hluku.To, co nabízí Honor, nás vrací o několik let zpět. Nové výkonnější čipy už často zvládají reagovat na vyšší frekvence a troufají si i na pásmo řeči. Honor zvládne jen ty nejnižší frekvence. Tedy i s aktivním potlačením stále slyšíte motor autobusu, hluk vlaku nebo motory letadla. Jen z toho zmizí ta nejhorší dolní část.

Hlučné prostředí vás tak nebude tolik unavovat a určitě poznáte rozdíl mezi zapnutým a vypnutým potlačením, ale na hlasitosti sluchátek pro nerušený poslech se to moc neprojeví.

Výdrž si musíte hlídat

Zcela bezdrátová sluchátka dnes slibují výdrž v delších hodinách. Honor Magic Earbuds i při vkládání do krabičky pro dobíjení vydrží jen něco přes deset hodin bez potlačení hluku a pod osm hodin s aktivním potlačením. Samostatně sluchátka bez vkládání do krabičky zajistí dvě a čtvrt hodiny zvuku s aktivním potlačením hluku a lehce nad tři hodiny s vypnutým potlačením.

Výdrž tak nebudete řešit při dojíždění do práce a častém vkládání sluchátek do krabičky. Pro delší poslech třeba při učení nebo pohybu venku už ale na to myslet musíte. Dioda na krabičce vás upozorní, že by bylo vhodné obal nabít, stejně tak sluchátka hlásí, že jim dochází šťáva a na pár minut byste je měli zaparkovat do krabičky. Vybitá sluchátka se v krabičce plně nabijí za 22 minut.

Není všechno špatně

Na sluchátkách se mi líbí praktické provedení, které nijak v uchu netlačí a současně poskytuje trochu lepší utěsnění než obyčejné pecky. Svým tvarem s výraznou stopkou připomínají Apple Airpods, oproti nim ale mají silikonový nástavec pro lepší utěsnění. Díky detekci nošení se také hudba automaticky pozastaví při vyndání jednoho sluchátka z ucha. Můžete ji pak dál pustit a pokračovat jen s jedním sluchátkem, tedy není nutné používat obě sluchátka současně.

Dotyková ploška na sluchátkách reaguje na poklepání pro pozastavení a spuštění přehrávání nebo při delším stisku zapne a vypne potlačení hluku.

Dobíjecí zaoblené pouzdro má potom příjemně drobné rozměry, díky kterým pohodlně vklouzne i do malé kapsy na riflích a tak jsou sluchátka vždy po ruce. Různobarevné stavové diody snadno pochopíte i bez manuálu a používání s telefonem nic zásadně nevadí. Neexistuje ale doplňková aplikace pro doladění nastavení nebo třeba úpravu ekvalizéru. Sluchátka jsou čistě jen sluchátka.

Když je cena důležitější než zvuk

Honor Magic Earbuds vás tedy zaujmou především nízkou cenou a dle fotek rozumným provedením. Bohužel ale zvuk, výdrž a i to potlačení hluku neodpovídá tomu, co dnes od značkových sluchátek očekáváme. Možná by se to dalo svést na chybu konkrétního kusu, v různých redakcích ale máme víc sluchátek Honor Magic Earbuds a znějí stejně.

Pokud tedy chcete sluchátka na poslech hudby nebo i jen mluvených podcastů, zkuste se podívat někde jinde. Snad jen pokud přecházíte z drátových k mobilu přibalených sluchátek a chcete hlavně bezdrátovost a kvalitní potlačení hluku jste v životě nezkusili, můžete to s nimi risknout. Jasně nestojí moc, ale pokud chcete slyšet příjemný zvuk, zkuste třeba o chlup dražší Samsung Galaxy Buds. Nemají potlačení hluku, ale normálním přirozeným zvukem to vynahradí.

Honor Magic Earbuds

Cena: 2 790 Kč

Zapůjčil: Honor