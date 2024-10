Hororový Netflix a další na víkend: Díra, Zataj dech, Kingovo Prokletí Salemu. Ale také Postr4datelní

Mladá matka je ve 30. letech minulého století v Oklahomě uvězněna v děsivé prachové bouři. To ale není zdaleka to nejhorší, protože začne mít pocit, že její rodinu ohrožuje záhadná nadpřirozená síla. V hlavní roli se objevuje výtečná Sarah Paulson.

Autor Ben Mears se vrací do svého dětského domova Jerusalem's Lot. Zjistí, že jeho rodný dům je napaden krvežíznivým upírem. Dva roky odkládaná nová verze slavného hororu Stephena Kinga najdete exkluzivně na Maxu.

Pokračování 6 / 6

Další zajímavé tituly na streamovacích službách

Expend4bles: Postr4datelní (Expend4bles) – K Jasonu Stathamovi, Dolphu Lundgrenovi a Sylvesteru Stallonemu, kteří se znovu setkávají v roli týmu elitních žoldáků, se připojují noví parťáci. Vyzbrojeni všemi zbraněmi a schopnostmi jsou Expendables poslední obrannou linií světa. (51 %) • Netflix • Apple TV+

Zmizení z vězení: Láska na útěku (Jailbreak: Love on the Run) – Strhující dokument o bachařce z Alabamy, která se zamiluje do chlápka čekajícího na soud za vraždu. Je ochotná dát v sázku všechno, aby mu pomohla utéct. (61 %) • Netflix

V háji (Trouble) – Nešikovný prodavač elektroniky neprávem odsouzený za vraždu se snaží prokázat svoji nevinu. Bráni mu v tom ale zkorumpovaná policie. A navíc se zaplete s kriminálníky. (IMDB: 0% - CSFD: 57% - Kinobox: 0%) • Netflix

Eileen – Utrápená žena se v 60. letech 20. století spřátelí s okouzlující kolegyní z vězeňského zařízení v Massachusetts, kde pracuje. Jejich rodící se přátelství ale nabere hrozivý směr. (56 %) • Apple TV+ • SkyShowtime

Freud vs. Lewis: Poslední sezení (Freud's Last Session) – V předvečer druhé světové války se Sigmund Freud a spisovatel C. S. Lewis přou o budoucnost lidstva a existenci Boha. (63 %) • Max • Apple TV+