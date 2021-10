Recenze seriálu Hra o oliheň. Je brutální, asijsky zvláštní, a jiný než ostatní. Proč trhá rekordy?

Plusy Výborný scénář

Herecké výkony

Sociálně ekonomické téma Minusy Pro někoho příliš brutální

Občas pokulhávající logika 8 /10 Hodnocení

Asi každého někdy v životě napadlo: „Co kdybych vyhrál spoustu peněz?" Ale dali byste v sázku svůj život? Tohle je naprostý základ nového jihokorejského seriálu Hra o oliheň (Squid Game), který okupuje první místo sledovanosti Netflixu po celém světě.

Stovky zadlužených hráčů přijme podivnou pozvánku k účasti v sérii dětských her, kde je hlavní cenou ohromující výhra 40 milionů dolarů. Ale současně jeden malý háček – když prohrajete, zabijí vás. Hned v první epizodě je scéna známá z traileru, kdy desítky hráčů umírají. A zatím co se kolem hromadí mrtvoly, šokovaní vítězové postupují do druhého kola.

Seriál pracuje s podobnou premisou jako filmy Kostka, Battle Royale, Hunger Games, nebo Saw. Ve skutečnosti však nejde o „zábavnou“ vyvražďovačku se snahu tvůrců vymyslet co nejoriginálnější smrt. Jihokorejský seriál je spíše komplexní studii lidské morálky. Skutečný základ seriálu Squid Game dává současná, velmi reálná majetková nerovnost v Jižní Koreji. A samozřejmě nejen tam – rozevírající se nůžky mezi běžnými pracujícími lidmi a bohatými můžeme sledovat po celém světě.

Hra o Oliheň je tak spíše komplexní analýzou i kritikou současného ekonomického a společenského systému, který velmi často využívá sociálních rozdílů a vykořisťuje obyčejné lidi. V seriálu jsou to hráči, kteří se nešťastnou náhodou nebo svojí vinou ocitli na dně. Vidí, že běžným úsilím se nedokážou od dna odrazit. Pro ně je každodenní život peklem na Zemi, ze kterého nevidí žádnou cestu ven, ze kterého zkrátka není úniku.

Zároveň se tvůrci ptají: Co jste ochotni udělat, abyste zbohatli? Zradili byste svého přítele, abyste unikli smrti? Jde veškeré lidství i morálka stranou, když jde o peníze? V dnešní přespříliš korektní době, kdy na podobné otázky nemá evropská a americká tvorba už odvahu, právě jihokorejský seriál toto téma otevřel. A to brutálním, krvavým, ale zároveň velmi lidským způsobem, který zjevně dokázal oslovit miliony diváků po celém světě.

Můžete si tak užít skvělou psychologickou sondu současné společnosti, její etiky a mravnosti. Sondu mezi lidi, kteří nemají co ztratit. Napínavý hororový thriller také výborně ukazuje konflikt mezi individualismem a kolektivismem. Nechybí výborné cliffhangery mezi díly, skvěle a především velmi uvěřitelně napsané hlavní postavy, jejichž osudy málokterému divákovi budou lhostejné.

Hra o Oliheň kombinuje jednotlivé lidské příběhy s větším celkovým obrazem, přičemž rozmanitost, ale i značná krvavost dokáže oslovit diváky. Každý si asi vezme z příběhu něco odlišného a bude tento brutální seriál z jiného důvodu. A právě proto rozhodně stojí za doporučení.

Hodnocení: IMDb 83 %, ČSFD 87 %

Žánr: Thriller seriály

Původní název: Squid Game

Režie: Hwang Dong-hyuk

Hrají: Lee Jung-jae, Park Hae-soo, Wi Ha-jun, Heo Sung-tae, Kim Joo-ryoung, Jung Ho-yeon, Lee You-mi

Původ a premiéra: Jižní Korea, 2021

Kde si film můžete pustit: Netflix (titulky)