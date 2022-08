Hra o trůny má důstojného nástupce. Rod draka se povedl, první díl potěší nejen fanoušky

HBO odstartovalo nový seriál Rod draka (House of the Dragon) . Tento desetidílný spin-off je situován do období před událostmi Game of Thrones (Hra o trůny). Odehrává se téměř 200 let před narozením Daenerys Targaryen, oblíbené "matky draků" ze Hry o trůny. Jeden z jejích předků, král Viserys Targaryen, touží zplodit syna a dědice. Protože pokud se mu to nepodaří, kdo zdědí Železný trůn?

Příběh vychází z knihy George R. R. Martina Fire and Blood (Oheň a krev) a má pokrývat historii rodu Targaryenů. Je známo, že rod upadl do kruté a brutální občanské války, což by začátek konce vládnoucího rodu Západozemí. Jak k tomu ale přesně došlo, to se máme dozvědět v Rodu draka.

Že jsme se dočkali prequlu, je vcelku logické. Sedm sezón populárního a nejen pro HBO překvapivě úspěšného fantasy dramatu skončilo velkým průšvihem, zkrácenou osmou sérií, která neuspokojila snad nikoho a nebylo moc kam pokračovat. A právě seriál Rod draka to má napravit.

Pokračování seriálu (vlastně prequel) Hra o trůny od HBO se chlubí rozpočtem 20 milionů dolarů za epizodu. Za seriálem stojí jiný tvůrčí tým než u Hry o trůny, nechybí však Miguel Sapochnik, který režíroval některé z nejlepších dílů Game of Thrones. A právě zkušený Sapochnik se postaral o první díl.

Výsledkem je parádní velkorozpočtový prequel, který diváka vrací do světa politiky, sexu a extrémního násilí v Západozemí. Točilo se v Anglii, Španělsku, a Portugalsku, herecké obsazení kombinuje známé veterány a talentované méně známé, nebo zcela neznámé nováčky.

První epizoda postupně představuje důležité postavy, přičemž mají více rozměrů a samozřejmě nesmí chybět rozhodnutí, které se stane páteří celého příběhu. Právě pomalý, avšak soustavný vývoj postav je typickým znakem tohoto seriálu HBO.

Na první pohled by se mohlo zdát, že Rodu draka nic nechybí a že má všechny ingredience, ze kterých se uvařil seriál Hra o trůny. Zatím však trochu postrádá dvě věci. První je rozmanitost postav, které byly unikátní a měly přes své množství svoji naprosto originální, snadno identifikovatelnou tvář, svůj charakter. Tou druhou drobností je – humor. Jasně, v Game of Thrones byl drsný, nemilosrdný, ale postavy Tyriona Lannistera a později Bronna byly kvůli tomu nejoblíbenější. To zde zatím poněkud chybí, zkrátka trocha hravosti navíc by neškodila.

I když je Rodu draka důstojným nástupcem Hry o trůny, zatím se mu nedostává trocha kouzla a magie, kterým toto fantasy uhranulo davy. Začátek je však skvělý, uvidíme, čím nás tvůrci překvapí dále.