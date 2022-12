Hra The Last of Us dostane seriálovou podobu. První trailer vypadá slibně

V roce 2013 vyšla hra s názvem The Last of Us. Nejenže sklidila obrovský úspěch mezi hráči, ale také u kritiky. Nakonec posbírala přes 200 ocenění. Původní plány natočil podle hry film selhaly, ale nakonec se dočkáme rovnou seriálu na HBO Max.

Děj hry The Last of Us se odehrává v roce 2033, dvacet let poté, co světovou populaci prakticky vyhladila nákaza parazitickou houbou Cordyceps. Nakažení lidé se násilně šílenými a později jim zničí oči, pak nakažení začnou vyhledávat své oběti pomocí echolokace.

Hlavní postavou má být drsňák Joel Miller, který přežil, najat, aby doprovodil teenagerku jménem Ellie skrz pustinu k několika lékařům, kteří věří, že po dvou desítkách let může být právě Ellie nositelkou protilátky a zdrojem dlouho hledaného léku. Při cestě narazí na obvyklé postapokalyptické tropy, skupiny nakažených, kanibaly, zkrátka o dobrodružství nebude nouze.

Seriál pravděpodobně držet zejména děje první hry, ale očekává se, že nebudou chybět ani prvky z druhého dílu, ale také z prequelu zaměřeného na Ellie, který se odehrává před událostmi první hry. Jako vždy, seriál musí skrývat i překvapení pro znalce předlohy.

Hlavní roli si zahraje Pedro Pascal asi nejznámější bude ze seriálů Hra o trůny, The Mandalorian, či Narcos, hrál i ve filmech Wonder Woman 1984, či Kingsman: Zlatý kruh). Ellie bude hrát Bella Ramsey (také ji znáte ze seriálu Hra o trůny). Za seriálem a scénářem stojí Neil Druckmann, autor původní hry a tvůrce Černobylu Craig Mazin. V seriálu se ale mají objevit také Troy Baker, či Ashley Johnson z herní předlohy.

Premiéru seriál The Last of Us bude mít 15. ledna 2023 na HBO Max.