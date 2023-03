Hrabě Drákula opět přichází, tentokrát v komedii Renfield. Trailer ukazuje spoustu velmi krvavé akce

Hrabě Drákula byl dříve tajemná, až hororová postava, v novém filmu Renfield však do tohoto pojetí bude mít hodně daleko. Ano, dočkáte se spousty krve, ale z traileru je jasné, že spoustu jí neproleje Drákula, ale naopak jeho pomocní Renfield, podle kterého se celý film jmenuje.

O čem má film být? Jak je známo, tak zlo vždy potřebuje alespoň malou pomoc zvenčí. A hraběti Drákulovi už mnoho let obstarávat kořist právě Renfield, jeho zmučený pomocník, který kdysi vstoupil do jeho služeb a nyní plní každý příkaz. Nyní, po letech otroctví, je však Renfield chce zjistit, zda existuje život i mimo stín Knížete temnot. Jen kdyby dokázal přijít na to, jak ukončit svou závislost. Výsledkem bude velmi krvavá řežba.

Hraběte Drákulu si zahraje známý držitel Oscara Nicolas Cage, jeho pomocníka si střihne Nicholas Hoult, kterého si znáte z filmů Deadpool 2, několika X-Menů, naposledy se objevil v hororové komedii Menu. Dvojici bude sekundovat herečka Awkwafina (Shang-Chi a legenda o deseti prstenech).

Režií filmu se pokusí vylepšit svoji pověst Chris McKay, který natočil nejdříve povedený film LEGO Batman, aby se vzápětí podepsal pod akční „trhák“ Válka zítřka. Aby film dobře vypadal, tak o to se postaral zkušený kameraman Mitchell Amundsen, který má za sebou filmy jako Kurýr 2, Transformers, G. I. Joe , či Wanted. A hudbu k filmu složil známý skladatel Marco Beltrami (Venom 2: Carnage přichází, Le Mans '66, Logan: Wolverine, Hitman: Agent 47, atd.).

Film Renfield má premiéru v kinech u teď v dubnu, přesněji 14.3.2023.